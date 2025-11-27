  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۷

مراسم عطرافشانی مزار شهدای گمنام شهرستان چناران برگزار شد

چناران- عطرافشانی مزار شهدای گمنام در بوستان ملت چناران در آئین اقتدار بسیجیان با حضور مسئولان، نیروهای بسیجی و خانواده معظم شهدا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، عصر پنجشنبه ششم آذر ماه آئین معنوی عطرافشانی مزار شهدای گمنام در بوستان ملت چناران و همایش اقتدار نیروهای بسیجی با حضور مسئولان و بسیجیان در این شهرستان برگزار شد.

در این آئین با قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدا گرامی و فضای معنوی خاصی به محیط بخشیده شد.

در ادامه از خانواده جانباز شهید علی اکبر صانعی و مهدی خادمی ابدال آبادی تجلیل به عمل آمد.

نمایش شکوه، نظم و اقتدار نیروهای بسیج، جلوه‌ای از روحیه ایثار و آمادگی دائمی این نیروها برای دفاع از ارزش‌ها و امنیت کشور بود.

در همایش اقتدار نیروهای بسیجی، حجت‌الاسلام بختیاری امام جمعه و سرهنگ پاسدار محمود حامد فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چناران هر یک ضمن تقدیر از تلاش‌های بسیج در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و امنیتی بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه تأکید کردند.

