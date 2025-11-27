مراسم عطرافشانی مزار شهدای گمنام شهرستان چناران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، عصر پنجشنبه ششم آذر ماه آئین معنوی عطرافشانی مزار شهدای گمنام در بوستان ملت چناران و همایش اقتدار نیروهای بسیجی با حضور مسئولان و بسیجیان در این شهرستان برگزار شد.

در این آئین با قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدا گرامی و فضای معنوی خاصی به محیط بخشیده شد.

در ادامه از خانواده جانباز شهید علی اکبر صانعی و مهدی خادمی ابدال آبادی تجلیل به عمل آمد.

نمایش شکوه، نظم و اقتدار نیروهای بسیج، جلوه‌ای از روحیه ایثار و آمادگی دائمی این نیروها برای دفاع از ارزش‌ها و امنیت کشور بود.

در همایش اقتدار نیروهای بسیجی، حجت‌الاسلام بختیاری امام جمعه و سرهنگ پاسدار محمود حامد فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چناران هر یک ضمن تقدیر از تلاش‌های بسیج در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و امنیتی بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه تأکید کردند.