فرمانده سپاه امام رضا از نمایش اقتدار بسیجیان خراسان رضوی قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام سردار هاشم غیاثی آمده است: حضور آگاهانه، منسجم و پرشور بسیجیان عزیز در برنامههای هفته بسیج امسال، بار دیگر جلوهای از ایمان، بصیرت و آمادگی دفاعی مردم خراسان رضوی را به نمایش گذاشت و موجب سربلندی نظام اسلامی شد.
در بخش دیگر پیام فرمانده سپاه امام رضا (ع) با اشاره به نقش تعیینکننده جوانان مؤمن و انقلابی در حفظ امنیت و پیشرفت استان آمده است: اقتدار امروز بسیج حاصل روحیه جهادی، تبعیت از ولایت و حضور همدلانه شما عزیزان در صحنههای مختلف است.
وی با قدردانی از بسیجیان قهرمان، فرماندهان و عوامل اجرایی برنامههای مختلف هفته بسیج در اقصی نقاط استان بویژه حضور دشمن شکنشان در نمایش اقتدار آورده است: حضور با بصیرت و بهنگام شما عزیزان توطئههای دشمنان را خنثی کرده است.
