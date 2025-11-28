به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان پیش از ظهر جمعه به همراه سید عبدالکریم هاشمی، نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، معاونین استاندار، جمشید خرمی سرپرست فرمانداری بشاگرد، مدیرعامل آبفا، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان، بخشداران، شهرداران و جمعی از مسئولان شهرستان از بخش‌های مختلف تصفیه‌خانه بشاگرد در روستای وی بازدید کرد و در جریان روند فعالیت‌ها و ظرفیت‌های آن قرار گرفت.

جمشید خرمی، سرپرست فرمانداری بشاگرد با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: تکمیل این پروژه نیازمند تخصیص اعتبارات کافی از سوی استان و دستگاه‌های ملی است.

وی افزود: امیدواریم با حمایت‌های استاندار و مدیرعامل آبفا، روند اجرای این طرح سرعت گیرد تا مردم هرچه زودتر از مزایای آن بهره‌مند شوند.

آشوری در این بازدید بر اهمیت تأمین آب سالم و پایدار برای مردم شهرستان بشاگرد تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های آب‌رسانی یکی از اولویت‌های اصلی استان است و تلاش خواهیم کرد با تکمیل و ارتقای این پروژه‌ها، نیازهای اساسی مردم منطقه به بهترین شکل برطرف شود.