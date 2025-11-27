به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی شامگاه پنجشنبه در نخستین همایش ملی شناخت مفاخر خراسان شمالی با بزرگداشت ابوالعباس اسفراینی اظهار کرد: اینگونه همایشها باید استمرار داشته باشد تا مفاخر استان به نسل آینده منتقل شوند.
وی افزود: زبان فارسی میتواند چشم بینای جامعه باشد و تاریخچه و ارزشهای فرهنگی مفاخر استان را بهخوبی بازتاب دهد.
قوامی یادآور شد: ابوالعباس اسفراینی شخصیتی اخلاقمدار و فرهنگورز بوده که در مقالات علمی بهخوبی به این ابعاد شخصیتی او اشاره شده است.
وی ادامه داد: در دولتها تلاش شده تا با ابرچالشها مقابله شود، چالشهایی که خود محصول بخشی از ساختارهای دیوانی هستند و ابوالعباس نیز در نوشتههایش به این موضوع اشاره کرده است.
نماینده مردم اسفراین و صفی و آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در آمایش دچار خطاهایی شدهایم و نتیجه آن وضعیتی است که امروز مشاهده میشود، همچنین در امور دیوانی و بودجهای نیز با خطاهای قابلتوجهی روبهرو هستیم.
وی افزود: وجود پروژههای نیمهتمام متعدد، هزینههای سنگینی را به کشور و دولت تحمیل کرده که دلیل آن، کمدقتی در برنامهریزی و اجرای این پروژهها بوده است.
