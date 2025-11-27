درخواست رهبر انقلاب برای خواندن از ایران ارزش تمدن باستانی را نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی، شامگاه پنجشنبه در نخستین همایش ملی شناخت مفاخر خراسان شمالی با بزرگداشت ابوالعباس اسفراینی، اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه عزیزی ایران آشکار شد و حضور رهبر انقلاب در شب عاشورا نشان داد که تمدن باستانی ایران ارزشمند است.

وی افزود: در کشوری زندگی می‌کنیم که دارای تمدن غنی است و ایران در میان تمدن‌ها بی‌نظیر است. تداوم تمدنی تاریخی ایران به گوش جهانیان رسیده و ایران همواره در شرایط مختلف یک امپراتوری تاریخی محسوب شده است.

صالحی ادامه داد: این نکوداشت می‌تواند پیامدهای مثبتی در جامعه داشته باشد و ایرانی‌ها نهاد وزارت را چه پیش از اسلام و چه پس از آن جدی گرفتند و این نهاد همواره برای مردم اهمیت ویژه‌ای داشته است و ابوالعباس اسفراینی یکی از اشخاص مؤثر در نهاد وزارت بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش نهاد وزارت در تثبیت زبان فارسی گفت: این نهاد به یک عنصر اساسی تبدیل شد و ایران با حضور اقوام مختلف توانست زبان فارسی را در امور اداری و دیوانی حفظ کند، ادبیات و شعر ایرانی نیز بخشی از شناسایی ایران در جهان است و ماندگاری ایران در قرون گذشته مرهون عملکرد وزرا و دانشمندانی چون ابوالعباس اسفراینی، بلعمی، عمیدالملک کندری، ابن سینا، خواجه نظام الملک و رشیدالدین فضل‌الله است.

صالحی تأکید کرد: ابوالعباس و سایر وزرا توانستند زبان فارسی را زبان رسمی امور دیوانی قرار دهند که این اقدام به تثبیت زبان فارسی در میان عموم مردم و حفظ تمدن ایرانی انجامید.