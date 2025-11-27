دستگیری سارق حرفه ای و اعتراف متهم به ۶ فقره سرقت در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی لشکری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع سرقت یک دستگاه دوربین مداربسته از ساختمان یکی از بانک‌های دولتی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیمی مجرب از کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با حضور در محل، ضمن هماهنگی با نماینده حقوقی بانک، فیلم‌های ضبط شده پیش از زمان سرقت را به‌دقت بازبینی کردند که در جریان بررسی‌ها، تصویر فردی ناشناس که با ماسک اقدام به تردد مشکوک در محدوده بانک کرده بود، استخراج شد.

رئیس پلیس آگاهی استان بیان کرد: با بهره‌گیری از توان فنی و اطلاعاتی و ارسال تصویر مظنون به ادارات تخصصی از جمله تشخیص هویت و اطلاعات جنایی، روند شناسایی وی آغاز و در نهایت فردی سابقه‌دار در حوزه سرقت به‌عنوان مظنون اصلی پرونده شناسایی شد.

این مسئول انتظامی استان عنوان داشت: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی، طی عملیاتی غافلگیرانه این فرد را در یکی از پاتوق‌های مواد مخدر دستگیر کردند. متهم در ابتدا منکر هرگونه سرقت بود، اما در ادامه و با روبه‌رو شدن با شواهد و مدارک جمع‌آوری‌شده و نظریه کارشناسان تشخیص هویت، به ارتکاب بزه اعتراف کرد.

وی تصریح کرد: در بازرسی از منزل متهم، دوربین مداربسته سرقت‌شده بانک به همراه چند دستگاه کنتور برق و آب، سیم و کابل کشف و ضبط شد و در تحقیقات تکمیلی نیز مشخص شد متهم در ۶ فقره سرقت از مشاعات منازل و اماکن مختلف دست داشته است که صحنه‌های مربوطه با حضور شکات بازسازی و پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان با تأکید بر اهمیت پیشگیری به‌عنوان مؤثرترین راه مقابله با سرقت از شهروندان خواست:

- از نصب و نگهداری صحیح تجهیزات امنیتی و حفاظتی به‌ویژه دوربین‌های مداربسته و دزدگیر در اماکن عمومی و خصوصی اطمینان حاصل کنند.

- در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

- بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز تدابیر حفاظتی و بازبینی مستمر تجهیزات نظارتی خود را در اولویت قرار دهند تا فرصت سوءاستفاده برای مجرمان فراهم نشود.

سرهنگ علی لشکری در پایان تصریح کرد: پلیس آگاهی استان هرمزگان با اشراف اطلاعاتی و حضور میدانی، با هرگونه اقدام مجرمانه برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد مجرمان آرامش و امنیت جامعه را خدشه‌دار کنند.