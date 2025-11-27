محموله ۱۱۰ میلیاردی تجهیزات پزشکی قاچاق در هرمزگان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مبادی رسمی حین کنترل محموله‌های خروجی از درب واردات یکی از بنادر تجاری استان به یک دستگاه کامیون تریلی کشنده مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف که در بازرسی از آن تعداد ۷ هزار و ۱۶۸ عدد رول چسب قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف و ضبط گردید.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۱۰ میلیارد ریال عنوان نموده و تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.