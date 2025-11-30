به گزارش خبرنگار مهر، مسلم آیگون عصر یکشنبه در نشست مشترک گمرک ایران و سرکنسول ترکیه برای حل چالش‌های مرزی، اظهار کرد: ما مصمم به تقویت همکاری‌های مرزی و توسعه مبادلات اقتصادی بین دو کشور هستیم.

خالد جنگجو ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی نیز در این نشست تأکید کرد: ین گفت‌وگوها گامی بلند در جهت تسهیل مبادلات تجاری و رفع موانع مرزی بین دو کشور است.

محورهای اصلی این نشست؛ بررسی نقطه‌ای مسائل مرزهای مشترک، تسهیل تردد کامیون‌های حامل کالا، مدیریت محدودیت‌های کالایی، تسهیل تردد مسافر، ساماندهی کامیون‌های معطل پشت مرز بود.

در این نشست راهکارهای عملیاتی، توسعه سامانه‌های الکترونیکی برای پیش‌ثبت‌نام کامیون‌ها، تمدید ساعات کاری در مرزهای پرترافیک، به روز رسانی فهرست کالاهای مشمول محدودیت، افزایش باجه‌های خدمات‌رسانی به مسافران و استقرار سیستم نوبت‌دهی الکترونیکی برای کامیون‌ها مورد توافق طرفین قرار گرفت.

با اجرایی شدن این مصوبات، شاهد کاهش محسوس چالش‌های مرزی و رونق تجاری بین دو کشور خواهیم بود.