استاندار هرمزگان: پاسخگویی به مردم تکلیف مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری پنجشنبه شب در جمع مردم محله نخل ناخدا با بیان اینکه امنیت و سلامتی دو رکن اصلی یک جامعه سالم است و گفت: برای اینکه جامعه‌ای امن بسازیم نیازمند همکاری و هم افزایی با مردم هستیم و بر همین اساس شورای پیشرفت و تحول محلات قرار است به صورت یکپارچه تشکیل شود تا مشکلات و مسائل با سرانگشت تدبیر جمعی حل شود.

وی افزود: بنا به فرموده امام، مسئولین شانی جز خدمتگزاری ندارند و به همین لحاظ برای ارتباط نزدیک و ناگسستنی بین مردم و حاکمیت، شورای پیشرفت محلات تشکیل می‌شود.

آشوری با بیان اینکه بندرعباس دارای ۹۵ محله است، گفت: هر محله اقتضائات خاص خود را دارد و هدف از تشکیل شورای پیشرفت و توسعه محله تصمیم گیری بر اساس اقتضائات است.

استاندار هرمزگان در تشریح عملکرد ۱۱ ماهه دولت در هرمزگان گفت: بر اساس درک صحیح از مسائل و ظرفیت‌های استان، چندین نهضت در هرمزگان آغاز شده است و کاهش فاصله بین مسئولین و مردم یکی از اولویت‌های دولت بوده است.

وی ادامه داد: مسئولین بدون واسطه باید در بین مردم حضور پیدا کنند تا حرف مردم شنیده شود و این عزم جدی در هرمزگان وجود دارد.

آشوری با اشاره به نهضت مدرسه سازی در هرمزگان گفت: طی سال جاری ۱۶۰ مدرسه در مهر ماه با تلاش‌های جمعی تحویل جامعه دانش آموزی شد که شامل ۱۵۰۰ کلاس درس بود و قریب به ۱۸۰ مدرسه دیگر نیز تا سال تحصیلی پیش رو افتتاح خواهد شد و ساخت ۲۵۰ مدرسه دیگر نیز از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی و خیرین در حال انجام است و حدود ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار به این منظور جذب شده است.

آشوری نهضت سلامت را دیگر اولویت استان دانست و بیان کرد: ۱۰۰۰ تخت بیمارستانی در مرحله نهایی قرار دارد و سال آینده به ظرفیت بهداشت و درمان استان اضافه خواهد شد و ۸۵ دستگاه دیالیز نیز طی هفته‌های گذشته به بیمارستان‌های استان اضافه شد و دستگاه‌های ام آر آی و تجهیزات دیگر نیز در حال اضافه شدن به زیرساخت‌های درمانی است.

وی به تردد خودروهای منطقه آزاد در هرمزگان اشاره کرد و گفت: آئین نامه تردد خودروهای پلاک قشم و کیش در حال تدوین است و این کار بزرگ به زودی در استان محقق خواهد شد.

استاندار هرمزگان بر لزوم تشکیل شورای پیشرفت محله نخل ناخدا تأکید کرد و گفت: با مشارکت جمعی می‌توان نظام مسائل محله را احصا کرد و همه ظرفیت‌ها را برای حل مشکلات محله به کار گرفت چرا که باور داریم اگر مدل محله محوری را بر منطق مشارکت مردم محله سامان دهیم سرعت حل مشکلات افزایش خواهد یافت.

وی پرسش گری را حق مردم و پاسخگویی را تکلیف مسئولان دانست و اظهار کرد: باید به بنیان‌ها و آرمان‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی بازگردیم و شورای پیشرفت محلات می‌تواند گام اساسی در راستای بازگشت به اصول بنیادین و مطالبه گری صحیح و تعامل منطقی با مردم باشد.