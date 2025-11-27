  1. ورزش
۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۹

مانولوپولوس: انتظار داریم عراق در دیدار دوم قوی تر باشد

سرمربی تیم ملی بسکتبال پس از برتری برابر عراق گفت: بابت این برد خوشحالم اما انتظار دارم عراق در دیدار دوم قوی تر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سوتیریوس مانولوپولوس بعد از پیروزی تیم ملی بسکتبال برابر عراق در پنجره نخست انتخابی جام جهانی گفت: به بازیکنانم تبریک می گویم، ما از طریق دفاع و بازی تیمی در حمله تونستیم در این بازی به پیروزی برسیم.

وی ادامه داد: ما ۱۲ توپ ربایی داشتیم و فقط ۹ بار توپ رو از دست دادیم. ما ۲۶ پاس گل هم ثبت کردیم. این آمار یعنی بازی تیمی خوبی داشتیم و هدف ما همین است که به عنوان یک تیم بازی کنیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال خاطرنشان کرد: من خوشحالم ولی کارمان هنوز تموم نشده است. انتظار داریم عراق در بازی بعدی قوی‌تر باشد.

مانولوپولوس تاکید کرد: ما باید به بازیکنان عراق احترام بگذاریم. آنها یک مربی خوب دارند و کارهای زیادی انجام دادند. ما انتظار داریم آنها رقابتی تر از امروز باشند.

