مانولوپولوس: انتظار داریم عراق در دیدار دوم قوی تر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سوتیریوس مانولوپولوس بعد از پیروزی تیم ملی بسکتبال برابر عراق در پنجره نخست انتخابی جام جهانی گفت: به بازیکنانم تبریک می گویم، ما از طریق دفاع و بازی تیمی در حمله تونستیم در این بازی به پیروزی برسیم.

وی ادامه داد: ما ۱۲ توپ ربایی داشتیم و فقط ۹ بار توپ رو از دست دادیم. ما ۲۶ پاس گل هم ثبت کردیم. این آمار یعنی بازی تیمی خوبی داشتیم و هدف ما همین است که به عنوان یک تیم بازی کنیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال خاطرنشان کرد: من خوشحالم ولی کارمان هنوز تموم نشده است. انتظار داریم عراق در بازی بعدی قوی‌تر باشد.

مانولوپولوس تاکید کرد: ما باید به بازیکنان عراق احترام بگذاریم. آنها یک مربی خوب دارند و کارهای زیادی انجام دادند. ما انتظار داریم آنها رقابتی تر از امروز باشند.