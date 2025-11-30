  1. ورزش
انتخابی جام جهانی؛ عراق در دیدار دوم هم مغلوب تیم ملی بسکتبال ایران شد

دیدار دوم تیم های ملی بسکتبال ایران و عراق در پنجره نخست انتخابی جام جهانی، همچون دیدار اول با برتری ملی پوشان کشورمان تمام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی آقایان ایران در دیدار برگشت پنجره اول مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ امروز یکشنبه ۹ آذر ماه از ساعت ۱۷:۳۰ مقابل عراق به میدان رفت و با نتیجه ۸۶ بر ۷۱ موفق به کسب پیروزی شد.

پیتر گیریگوریان با کسب ۲۱ امتیاز، ۲ ریباند، ۱ پاس گل، ‌۱ توپ‌ربایی و کارایی ۲۱ در این دیدار به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.

نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۲۵ - ۲۱ / عراق

کوارتر دوم: ۲۱ - ۱۳ / ایران

کوارتر سوم: ۱۹ - ۱۲ / ایران

کوارتر چهارم: ۲۵ - ۲۱ / عراق

ملی‌پوشان کشورمان در دیدار رفت این رقابت‌ها نیز موفق شدند با نتیجه ۹۴ بر ۶۸ عراق را شکست دهند.

