ادامه ماموریت جهانی تیم ملی بسکتبال/ مهیای دومین برد با وجود یک غایب

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار روز یکشنبه تیم های ملی بسکتبال ایران و عراق، دیدار برگشت دو تیم از پنجره نخست انتخابی جام جهانی است که همچون دیدار رفت در بیروت برگزار می شود.

این دیدار از گروه C انتخابی جام جهانی برگزار خواهد شد، جاییکه دو تیم سوریه و اردن هم حضور دارند اما بنا به ادعای فیبا، ایران از بیشترین شانس برای صعود برخوردار است.

تیم ملی بسکتبال کشورمان این ادعای فیلا را در دیدار رفت برابر عراق خیلی خوب تائید کرد، این دیدار پنجشنبه گذشته برگزار شد و ملی پوشان ایران به جز کوارتر پایانی، نتیجه دیگر کوارترها را به سود خود تمام کردند و برنده ٩٤ بر ٦٨ شدند.

حالا البته تیم ملی بسکتبال در حالی مهیای دیدار برگشت شده که سالار منجی را در اختیار ندارد؛ منجی از لژیونرهایی است که در بیروت خود را به تیم ملی بسکتبال رساند تا این تیم با ظرفیت کامل در انتخابی جام جهانی استارت بزند اما او در جریان دیدار نخست برابر عراق اسیب دید و به همین دلیل نمی تواند هم تیمی هایش را در دیدار برگشت همراهی کند.

با این شرایط مانولوپولوس و شاگردانش باید برای نتیجه گیری در دیدار پیش رو تدبیر داشته باشند تا این پنجره را با صدرنشینی و خیالی اسوده تمام کنند.

دیدار روز یکشنبه تیم ملی بسکتبال برابر عراق از ساعت ١٧:٣٠ آغاز می شود.