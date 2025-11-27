یک شهید گمنام در دهستان رهدار رودان آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه طی مراسمی با حضور پرشور مردم، پیکر پاک و مطهر یک شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس در دهستان رهدار تشییع شد.

مردم این شهید گمنام را با شکوه خاصی بدرقه کردند و این امامزاده عشق در مزار ابدی خود آرام گرفت‌.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بارانی در این آئین از استقبال گسترده مردم قدردانی کرد.

وی شهدا را امامزادگان عشق دانست و گفت: مردم امروز ثابت کردند که پای آرمان‌های امام و رهبری ایستاده‌اند.

امام جمعه رودان تأکید کرد: دشمنان باید بدانند که نخواهند توانست اراده ملت ایران را بشکنند.

وی تاکید کرد: ملت ایران همواره دشمنان را از خواسته‌های شوم‌شان عقب رانده‌اند و هر بار دیگری هم که دشمن نزدیک بیاید با شکست مواجه خواهد شد.