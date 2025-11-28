بارانی: استقبال مردم بیکاه تجدید بیعتی تاریخی با شهدا و انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و تدفین شهید گمنام در منطقه بیکاه از توابع شهرستان رودان عصر جمعه با حضور گسترده و هزاران نفری مردم مؤمن و انقلابی این منطقه برگزار شد.
در این آئین معنوی، حجتالاسلام والمسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان با قدردانی از حضور باشکوه مردم، این استقبال را ادامه مسیر روشن انقلاب اسلامی دانست و گفت مردم بیکاه همواره در عرصههای مختلف انقلاب، دفاع مقدس و آزمونهای بصیرتی پیشگام بودهاند.
وی با اشاره به جایگاه رفیع شهدا و پیام معنوی حضور آنان در میان ملت، تأکید کرد: استقبال مردم از شهید گمنام، تجدید بیعتی باشکوه با آرمانهای امامین انقلاب و شهدای والامقام است. امام جمعه رودان گفت این حضور، پاسخی قاطع به دوستان و دشمنان جمهوری اسلامی است و ثابت میکند ملت ایران در مسیر عزت، شرافت و استقلال هیچگاه عقبنشینی نخواهد کرد.
بارانی با اشاره به رخدادهای سالهای اخیر و تهدیدهایی که علیه کشور شکل گرفته است، حضور گسترده مردم را حمایت از فرزندان مجاهد کشور در عرصههای زمینی، دریایی، هوایی و فضای دفاعی دانست و افزود: این حضور همان اتحاد مقدسی است که به تعبیر وی یادآور امداد الهی در حوادثی چون طبس است.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر و تلاشهای نیروهای مسلح، گفت: ملت ایران نشان داد که در دفاع از حریم ملی خود ایستادگی میکند و در برابر هرگونه تهدید پاسخی قاطع خواهد داد. امام جمعه رودان همچنین از سرداران و فرماندهان منطقهای از جمله سردار غلامشاهی و سردار حاج منصور روان کار بهعنوان افتخارات شهرستان و سربازان ولایی یاد کرد.
حجتالاسلام بارانی با قدردانی از تمامی دستاندرکاران برگزاری مراسم از ستاد تشییع گرفته تا بسیجیان، مسئولان محلی، شورای شهر و اقشار مختلف مردم این همدلی را نشانهای از بلوغ و بصیرت مردمی دانست که برای حفظ عزت و آبروی کشور در خط مقدم حضور دارند.
