اربعین حسینی جلوه وحدت و پایبندی به ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح عصر پنجشنبه در مراسم پیاده روی و اجتماع بزرگ اربعین حسینی با حضور پرشور مردم ولایتمدار و جمعی از مسئولان شهرستان در جوار گلزار مطهر شهید گمنام در روستای دهقاید برگزار شد، با گرامیداشت یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی و شهدای گمنام، حضور پرشور مردم در این مراسم را نشان‌دهنده عشق و پیوند عمیق آنان با آرمان‌های سیدالشهدا (ع) دانست.

وی با تقدیر از مردم ولایتمدار و شهیدپرور دشتستان گفت: این اجتماع باشکوه نتیجه اخلاص، ایمان و عشق به خاندان عصمت و طهارت است. شما با حضور در این گرمای طاقت‌فرسا نشان دادید که در مسیر امام حسین (ع) ثابت قدم هستید، استمرار این سنت حسنه، موجب ماندگاری ثواب آن برای همه برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان خواهد بود.

امام جمعه دشتستان با اشاره به نقش وحدت در پیشبرد اهداف اجتماعی و دینی، افزود: این مراسم‌ها فرصتی برای تقویت همدلی، مهربانی و همبستگی میان مردم است. هر جا جماعت و وحدت باشد، رحمت و عنایت الهی جاری می‌شود و امت اسلامی می‌تواند با اتحاد خود، دشمنان را شکست دهد.

وی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ حرمت مجالس اهل البیت (ع) تصریح کرد: این اجتماعات صرفاً برنامه تفریحی یا پیاده‌روی نیست، بلکه رویدادی مذهبی و معنوی است و باید با رعایت شئون دینی و حفظ حجاب و پوشش مناسب برگزار شود.

وی بیان کرد: محبت به امام حسین (ع) باید از سطح عاطفه به هدایت عملی ارتقا یابد؛ چرا که آن حضرت چراغ هدایت و کشتی نجات است.

حجت‌الاسلام مصلح اربعین را «مانور بزرگ امت اسلامی» توصیف کرد و گفت: این حضور میلیونی لبیک به دعوت اهل البیت (ع)، امام زمان (عج) و نایب برحق ایشان است و نشان می‌دهد که ملت ایران تا آخرین نفس پای دین، اسلام، حق و ولایت ایستاده‌اند.

وی در پایان از همه مسئولان، نیروهای انتظامی و بسیج، هیأت‌ها، موکب‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی که در برگزاری این مراسم همکاری کردند، قدردانی کرد و بر تداوم این سنت حسنه تأکید نمود.

این مراسم با نوای گرم حاج مهدی آخوندزاده، مجری‌گری علیرضا حاجیانی و اجرای گروه سرود همراه بود.