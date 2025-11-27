برگزاری نخستین دوره تربیت مربی عفاف و حجاب با حضور ۱۲۰ نفر در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار هادی بادینلو معاون فرهنگی هنری سپاه استان قم ضمن اعلام خبر برگزاری نخستین دوره تربیت مربی عفاف و حجاب در اردوگاه فرهنگی تربیتی ولایت قم اظهار کرد: این دوره با هدف تربیت مربیان توانمند در حوزه عفاف و حجاب و با محوریت سرفصل‌های علمی و آموزشی مشخص برگزار می‌شود تا بتوانیم در مدارس، مساجد و دانشگاه‌ها مربیان متخصص و هم‌صدا در این زمینه داشته باشیم.



معاون فرهنگی هنری سپاه استان قم با اشاره به استقبال گسترده از این طرح افزود: در این دوره بیش از ۲۵۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که پس از انجام مصاحبه با همه متقاضیان، ۱۲۰ نفر از میان آنان برای شرکت در دوره پذیرفته شده‌اند.



بادینلو خاطرنشان کرد: این دوره در چهار سطح و با تشکیل چهار کلاس آموزشی متفاوت برگزار می‌شود. دوره حضوری شامل ۱۲ جلسه یک‌ونیم‌ساعته در مدت دو روز است و مراحل تکمیلی آن به‌صورت چهار ماه آموزش مجازی ادامه می‌یابد.



وی تصریح کرد: اساتید این دوره از سوی مؤسسه حضرت امام خمینی (ره) و زیر نظر آیت‌الله مصباح یزدی (ره) تأمین شده‌اند و محتوای آموزشی نیز بر اساس سرفصل‌های مصوب و دقیق تدوین شده است.



وی در پایان اظهار امیدواری کرد: ان‌شاءالله با برگزاری این دوره‌ها بتوانیم مربیان کارآمدی در حوزه عفاف و حجاب تربیت کنیم تا حرف واحد و هدفمندی در این عرصه در سطح کشور شکل بگیرد. در پایان نیز به افرادی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، گواهی رسمی مربیگری عفاف و حجاب اعطا خواهد شد.