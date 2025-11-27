  1. استانها
  2. قم
۷ آذر ۱۴۰۴، ۰:۳۷

برگزاری نخستین دوره تربیت مربی عفاف و حجاب با حضور ۱۲۰ نفر در قم

قم- معاون فرهنگی هنری سپاه استان قم از برگزاری نخستین دوره تربیت مربی عفاف و حجاب در قم با حضور ۱۲۰ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار هادی بادینلو معاون فرهنگی هنری سپاه استان قم ضمن اعلام خبر برگزاری نخستین دوره تربیت مربی عفاف و حجاب در اردوگاه فرهنگی تربیتی ولایت قم اظهار کرد: این دوره با هدف تربیت مربیان توانمند در حوزه عفاف و حجاب و با محوریت سرفصل‌های علمی و آموزشی مشخص برگزار می‌شود تا بتوانیم در مدارس، مساجد و دانشگاه‌ها مربیان متخصص و هم‌صدا در این زمینه داشته باشیم.

معاون فرهنگی هنری سپاه استان قم با اشاره به استقبال گسترده از این طرح افزود: در این دوره بیش از ۲۵۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که پس از انجام مصاحبه با همه متقاضیان، ۱۲۰ نفر از میان آنان برای شرکت در دوره پذیرفته شده‌اند.

بادینلو خاطرنشان کرد: این دوره در چهار سطح و با تشکیل چهار کلاس آموزشی متفاوت برگزار می‌شود. دوره حضوری شامل ۱۲ جلسه یک‌ونیم‌ساعته در مدت دو روز است و مراحل تکمیلی آن به‌صورت چهار ماه آموزش مجازی ادامه می‌یابد.

وی تصریح کرد: اساتید این دوره از سوی مؤسسه حضرت امام خمینی (ره) و زیر نظر آیت‌الله مصباح یزدی (ره) تأمین شده‌اند و محتوای آموزشی نیز بر اساس سرفصل‌های مصوب و دقیق تدوین شده است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: ان‌شاءالله با برگزاری این دوره‌ها بتوانیم مربیان کارآمدی در حوزه عفاف و حجاب تربیت کنیم تا حرف واحد و هدفمندی در این عرصه در سطح کشور شکل بگیرد. در پایان نیز به افرادی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، گواهی رسمی مربیگری عفاف و حجاب اعطا خواهد شد.

