خیاط:آیت الله میلانی حوزه علمیه خراسان را به اوج شکوفایی رساند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خیاط صبح سه شنبه در نشست خبری بزرگداشت پنجاهمین سالگرد آیت‌الله العظمی میلانی که در تالار طبرسی بنیاد پژوهش‌های آستان قدس برگزار شد با اشاره به قدمت و جایگاه تاریخی حوزه علمیه خراسان، این حوزه را یکی از کهن‌ترین و اثرگذارترین مراکز علمی جهان تشیع دانست.

مدیر حوزه علمیه خراسان گفت: حوزه علمیه خراسان سابقه‌ای بیش از هزار سال دارد و هسته‌های اولیه شکل‌گیری آن به قرن چهارم هجری بازمی‌گردد. بر اساس اسناد تاریخی، مرحوم شیخ صدوق برخی از مجالس علمی را در جوار بارگاه نورانی امام رضا (ع) برگزار کرده است. از همان دوره، مدارس علمیه و مراکز علمی پیرامون حرم مطهر گسترش یافت و این حوزه به‌تدریج به یکی از کانون‌های مهم علمی جهان اسلام تبدیل شد.

وی با بیان اینکه این حوزه در طول تاریخ خود فراز و نشیب‌های متعددی را پشت سر گذاشته است، افزود: شخصیت‌های برجسته‌ای همچون خواجه نصیرالدین طوسی و بسیاری از بزرگان دیگر در این حوزه پرورش یافته‌اند یا از آن برخاسته‌اند و هر یک در دوره خود نقشی مؤثر در توسعه علوم اسلامی ایفا کرده‌اند.

خیاط علما و بزرگان حوزه‌های علمیه را مرزبانان اعتقادی و فکری اسلام توصیف کرد و ادامه داد: این عالمان در طول تاریخ، علاوه بر تبیین معارف دینی، در صیانت از عقاید، احکام و هویت اسلامی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

مدیر حوزه علمیه خراسان با اشاره به جایگاه ویژه آیت‌الله العظمی سید محمدهادی میلانی (ره) اظهار کرد: در سده اخیر، یکی از درخشان‌ترین چهره‌های حوزه‌های علمیه، مرحوم آیت‌الله العظمی میلانی است. ایشان پس از تحصیل در نجف و فعالیت علمی در کربلا، به دعوت علمای ایران در مشهد اقامت گزید و در دوره حضور خود، حوزه علمیه خراسان را به اوج شکوفایی رساند.

وی افزود: دوران حضور آیت‌الله العظمی میلانی، اوج‌گیری دوباره حوزه علمیه خراسان بود؛ ایشان هم از نظر علمی به عنوان مرجعی برجسته مطرح شدند و شاگردان فراوانی تربیت کردند و هم در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، به‌ویژه در مقاطع حساس تاریخ معاصر ایران، نقش مؤثری ایفا کردند.

خیاط با اشاره به نقش اجتماعی و سیاسی این مرجع تقلید گفت: در جریان تبعید حضرت امام خمینی (ره)، آیت‌الله میلانی در رأس حرکت‌های اعتراضی علما قرار داشت و در تحصن و پیگیری مطالبات دینی و مردمی نقش برجسته‌ای ایفا کرد. همچنین ایشان از شخصیت‌های تحول‌آفرین در مدیریت حوزه‌های علمیه بودند و در به‌روزرسانی ساختارها و تأسیس مدارس متناسب با نیازهای زمان، اقدامات مؤثری انجام دادند.

وی با تأکید بر جامعیت علمی، اخلاقی و معنوی آیت‌الله العظمی میلانی تصریح کرد: معرفی چنین شخصیت‌هایی به‌عنوان الگو برای نسل جوان و طلاب امروز، از ضرورت‌های حوزه‌های علمیه است.

خیاط با اشاره به اینکه این کنگره نقش مؤثری در معرفی ابعاد علمی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی آیت‌الله العظمی میلانی به جامعه ایفا کند، گفت: این همایش در چهارم دی‌ماه برگزار خواهد شد و در آن، بخشی از آثار علمی ایشان و همچنین مقالات پژوهشگران درباره شخصیت و اندیشه‌های این عالم بزرگ ارائه و منتشر می‌شود.