محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جنایات مستمر رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و کشتار و شکنجه ساکنان کرانه را به شدت محکوم کرد.

وی با اشاره به حملات مداوم نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست به اردوگاه‌های فلسطینی در نابلس و جنین، ترور فلسطینیان، بازداشت‌های خودسرانه ساکنان کرانه و تخریب منازل و مزارع کشاورزان فلسطینی، خواستار توجه جامعه جهانی به جنایات وحشیانه در حال وقوع در این بخش از فلسطین اشغالی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به گزارش‌های نهادهای حقوق بشری مبنی بر بازداشت طولانی‌مدت صدها کودک فلسطینی و شکنجه منجر به فوت ده‌ها اسیر فلسطینی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های رژیم صهیونیستی، مسئولیت جامعه جهانی به‌ویژه سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به نقض‌های فاحش حقوق بشر فلسطینیان را خاطرنشان کرد و بر ضرورت ثبت تک‌تک این جنایات به‌عنوان جنایت علیه بشریت و محاکمه و مجازات جنایتکاران صهیونیست تاکید کرد.