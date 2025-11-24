سفر وزیر امور خارجه به فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر گفت: وزیر امور خارجه بعد از شرکت در اجلاس سالانه سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در هلند، بنا به دعوت همتای فرانسوی عازم پاریس خواهد شد.



به گفته بقایی، در این سفر موضوعات دوجانبه از جمله وضعیت تبعه ایرانی، خانم مهدیه اسفندیاری و نیز تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح و بحث خواهد شد.



سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با سایر کشورها بر مبنای احترام متقابل و استفاده از هر فرصتی برای بیان صریح مواضع و مطالبات کشورمان از جمله در خصوص جنایات مستمر رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان، موضوع هسته‌ای و سایر موضوعات مهم بین‌المللی، تصریح کرد که در خلال این سفر و در گفتگو با طرف فرانسوی، به تبیین مواضع جمهوری اسلامی و طرح مطالبات مشروع ملت ایران خواهد پرداخت.

*یاسر حاجی حسینی گزستانی