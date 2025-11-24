  1. سیاست
سفر وزیر امور خارجه به فرانسه

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر وزیر امور خارجه کشورمان به فرانسه در هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر گفت: وزیر امور خارجه بعد از شرکت در اجلاس سالانه سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در هلند، بنا به دعوت همتای فرانسوی عازم پاریس خواهد شد.

به گفته بقایی، در این سفر موضوعات دوجانبه از جمله وضعیت تبعه ایرانی، خانم مهدیه اسفندیاری و نیز تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح و بحث خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با سایر کشورها بر مبنای احترام متقابل و استفاده از هر فرصتی برای بیان صریح مواضع و مطالبات کشورمان از جمله در خصوص جنایات مستمر رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان، موضوع هسته‌ای و سایر موضوعات مهم بین‌المللی، تصریح کرد که در خلال این سفر و در گفتگو با طرف فرانسوی، به تبیین مواضع جمهوری اسلامی و طرح مطالبات مشروع ملت ایران خواهد پرداخت.

    آبرام GB ۰۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      سابقه سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان اثبات می کند که تعهدات و وعده های آنها دروغین است و هر زمان که لازم باشد به ریش طرف خود خواهند خندید. همانطور که این سه کشور متعهد به نظارت بر جلوگیری از اقدام نظامی اوکراین در سال 2014 و 2015 شدند و اخیرا اعلام کرده اند که آن تعهدات برای فرصت دادن برای تجهیز بیشتر ارتش اوکراین بوده و نه ایجاد صلح!!

