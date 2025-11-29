«ابراهیم بن سیف العزری» در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رویکرد رسانه‌های عمان در پوشش تحولات منطقه، اظهار کرد: انتقال تصویر واقعی هر رویداد، وظیفه حرفه‌ای و اخلاقی رسانه است.

وی آخرین جنگ غزه را نمونه بارز این رویکرد دانست و گفت: جنگ اخیر غزه یک جنگ نسل‌کشی بود و بیش از ۶۰ هزار فلسطینی در آن به شهادت رسیدند. رسانه‌های عمان روزانه گزارش‌هایی منتشر می‌کردند که جنایت‌های هولناک رژیم اشغالگر اسرائیل را برجسته و رنج‌های مردم فلسطین را منعکس می‌کرد.

این مقام رسانه‌ای با اشاره به پوشش رسانه‌ای ویرانی‌ها، آوارگی‌ها و نقض گسترده حقوق بشر در غزه افزود: ما وظیفه داریم حقیقت را بازتاب دهیم؛ اگر رسانه حقایق را برجسته نکند، این حقایق پنهان خواهند ماند.

وی همچنین عملکرد رسانه‌های ایران را در پوشش تحولات غزه و جنوب لبنان «واقع‌بینانه و صادقانه» توصیف کرد و گفت: رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران دیداری، شنیداری و مکتوب تصویر دقیقی از تجاوزات اسرائیل در غزه و جنوب لبنان ارائه دادند. این مسئله از کشوری مانند ایران که یکی از مهم‌ترین حامیان آرمان فلسطین است، تعحب آور نیست.

وی در ادامه با اشاره به «جنگ تجاوزکارانه علیه ایران» افزود: ما در عمان به‌دقت تحولات مربوط به حملات اسرائیل و آمریکا به خاک ایران را دنبال کردیم. مردم عمان نیز لحظه‌به‌لحظه اخبار مربوط به این تجاوزات را رصد می‌کردند. بسیاری از شهروندان عمانی در زمان این حملات در ایران حضور داشتند و دولت و نهادهای ایرانی نقش مهمی در انتقال امن آنان ایفا کردند. این همکاری‌ها بسیار مورد قدردانی ماست.

وی با تأکید بر مسئولیت رسانه‌های عرب و مسلمان برای دفاع از قربانیان جنگ و تجاوز گفت: رسانه باید جنایت‌های رژیم صهیونیستی و هر اقدامی که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند آشکار کند.

این مقام عمانی همچنین به نقش سنتی و ثابت عمان در حمایت از صلح و گفتگو اشاره کرد و افزود: طبیعی است که سلطنت عمان از همه تلاش‌هایی که برای ایجاد صلح و ثبات انجام می‌شود حمایت کند.

وی درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران نیز گفت: اگر شرایط لازم برای بازگشت به مذاکرات فراهم شود، عمان هرگز در حمایت از این تلاش‌ها تأخیر نخواهد کرد. ما از سال ۲۰۱۵ از توافق حمایت کردیم و بار دیگر نیز این نقش را ایفا خواهیم کرد. اما بازگشت به مذاکرات مشروط به وجود اراده واقعی، شرایط سیاسی و امنیتی مناسب و نیت صادقانه طرف‌های دیگر است.

وی به رفتار متناقض آمریکا اشاره کرد و افزود: این یک شوک بزرگ بود که آمریکا به‌عنوان طرف اصلی مذاکرات هسته‌ای در کنار اسرائیل قرار گرفت و در حملات به خاک ایران مشارکت کرد. مذاکرات آینده باید جدی باشد، نه صوری و بی‌نتیجه.

وی در پایان گفت: بنابراین بازگشت به مذاکرات مشروط به فراهم‌شدن شرایط واقعی، اراده و نیت صادقانه است و طبیعی است که سلطنت عمان، همان‌طور که همیشه بوده، هرگز در حمایت از این مذاکرات کوتاهی نخواهد کرد.