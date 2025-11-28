  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۷ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۲

شهرکرد سردترین مرکز استان و کشور شد

شهرکرد سردترین مرکز استان و کشور شد

شهرکرد-مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرکرد با ثبت دمای منفی ۸ درجه سانتی‌گراد در شبانه‌روز گذشته سردترین نقطه کشور گزارش شد.

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی، شهرکرد در شبانه‌روز گذشته سردترین نقطه استان بود و این روند کاهش دما در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در مقابل، سرخون با ثبت دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان در همین بازه زمانی بود که نشان‌دهنده اختلاف دمای قابل توجه در مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری است.

نوروزی با اشاره به پایداری جوی در روزهای آینده گفت: با توجه به شرایط فعلی، انتظار می‌رود دمای هوا در مناطق مرتفع استان همچنان در محدوده منفی باقی بماند. این وضعیت می‌تواند بر فعالیت‌های کشاورزی، حمل‌ونقل و مصرف انرژی تأثیرگذار باشد و لازم است شهروندان و دستگاه‌های اجرایی تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

وی همچنین تأکید کرد: سامانه‌های هشدار سریع هواشناسی فعال هستند و اطلاعات به‌روز از طریق رسانه‌ها و سامانه‌های اطلاع‌رسانی در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا آمادگی لازم در برابر نوسانات دمایی وجود داشته باشد.

کد خبر 6670541

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها