شهرکرد سردترین مرکز استان و کشور شد

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی، شهرکرد در شبانه‌روز گذشته سردترین نقطه استان بود و این روند کاهش دما در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در مقابل، سرخون با ثبت دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان در همین بازه زمانی بود که نشان‌دهنده اختلاف دمای قابل توجه در مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری است.

نوروزی با اشاره به پایداری جوی در روزهای آینده گفت: با توجه به شرایط فعلی، انتظار می‌رود دمای هوا در مناطق مرتفع استان همچنان در محدوده منفی باقی بماند. این وضعیت می‌تواند بر فعالیت‌های کشاورزی، حمل‌ونقل و مصرف انرژی تأثیرگذار باشد و لازم است شهروندان و دستگاه‌های اجرایی تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

وی همچنین تأکید کرد: سامانه‌های هشدار سریع هواشناسی فعال هستند و اطلاعات به‌روز از طریق رسانه‌ها و سامانه‌های اطلاع‌رسانی در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا آمادگی لازم در برابر نوسانات دمایی وجود داشته باشد.