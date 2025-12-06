  1. استانها
آغاز بارش‌ها از دوشنبه در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: از روز دوشنبه تا پایان هفته در سراسر استان شاهد افزایش ناپایداری‌ها هستیم.

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی ساعات گذشته در سردترین ساعات کمینه دمای ثبت شده برای آلونی، شلمزار، فارسان و سامان منفی ۲ درجه سانتی‌گراد، اردل، کوهرنگ، فرخشهر و بن منفی ۳ درجه سانتی‌گراد، بروجن منفی ۵ درجه سانتی‌گراد، شهرکرد و بلداجی منفی ۶ درجه سانتی‌گراد، لردگان ۲ درجه سانتی‌گراد و مالخلیفه ۳ درجه سانتی‌گراد، می‌باشد.

وی تصریح کرد: بر همین اساس شهرکرد و بلداجی با کمینه دمای منفی ۶ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان سردترین نقاط استان به ثبت رسیدند این در حالی است که شهرکرد در بین مراکز استان‌ها هم سردترین مرکز شد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد برای امروز و فردا در برخی از ساعات شاهد آسمانی نیمه‌ابری هستیم و در ساعات بعدازظهر ممکن است، شاهد وزش باد باشیم.

نوروزی با اشاره به اینکه وقوع پدیده مه طی این مدت دور از انتظار نیست یادآور شد: همچنین کاهش دمای کمینه نیز برای این مدت پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از روز دوشنبه تا پایان هفته در سراسر استان شاهد افزایش ناپایداری‌ها هستیم، که به‌صورت افزایش سرعت وزش باد، افزایش ابر، بارش متناوب برف و باران و وقوع پدیده مه می‌باشد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: انتظار می‌رود با فعالیت این سامانه بارشی در نواحی غربی استان شاهد بارش‌های خوبی باشیم.

