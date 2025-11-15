معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از امروز ناپایداریهای جوی در سطح چهارمحال و بختیاری آغاز میشود و بارشها بهویژه در نیمه غربی شهرستان کوهرنگ، اردل و بخشهایی از فارسان همچنین در شمال استان، شهرستانهای شهرکرد، بن و سامان و نیمه جنوبی شهرستان فلارد بهصورت باران پیشبینی میشود، که در ارتفاعات بهصورت برف خواهد بود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این نخستین بارش پاییزی است، احتمال لغزندگی جادهها وجود دارد از همینرو به رانندگان توصیه میشود احتیاط لازم را داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: طی این مدت دمای هوا تغییرات قابل ملاحظهای نخواهد داشت و روند افزایشی نشان میدهد.
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