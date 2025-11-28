وقوع زمین لرزه ۳.۸ ریشتری در پل سفید؛ خسارت اعلام نشد

به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۸ ریشتر بامداد جمعه حوالی پل سفید، واقع در مرز استانهای مازندران و سمنان را لرزاند. این زمینلرزه در عمق ۶ کیلومتری زمین و در ساعت ۴ و ۵ دقیقه و ۴۸ ثانیه به وقت محلی به وقوع پیوست.
حسین علی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران در گفتوگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: این زمینلرزه خسارتهای جانی و مالی در پی نداشته است و تا این لحظه هیچ گزارشی از آسیبهای جدی دریافت نشده است.
طبق اطلاعات مرکز لرزهنگاری کشوری، این زمینلرزه در مناطقی همچون پل سفید (۲۱ کیلومتر)، کیاسر (۲۵ کیلومتر) و زیراب (۲۹ کیلومتر) احساس شد. همچنین، ساری (۵۳ کیلومتر) و سمنان (۶۱ کیلومتر) نیز نزدیکترین مراکز استان به محل وقوع این زمینلرزه بودند.
