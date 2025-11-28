به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد یعقوبی صبح جمعه در جلسه برنامه ریزی اردو راهیان نور در محل مجتمع رفاهی فرهنگیان سمنان از اعزام ۵۰۰ فرهنگی استان به این سفر معنوی خبر داد و ابراز داشت: برنامه‌های متنوع فرهنگی برای این متقاضیان منظور شده است.

وی با بیان اینکه این اعزام دی ماه سال جاری خواهد بود، افزود: همکاران فرهنگی خانم از سوم تا هفتم دی‌ماه و همکاران فرهنگی مرد از چهارم تا هشتم دی‌ماه برنامه ریزی شده است.

مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان با بیان اینکه متقاضیان از سراسر استان می‌توانند در این اردو حضور یابند، ابراز داشت: برای شرکت کنندگان ابلاغ مأموریت و گواهی دوره آموزشی ضمن خدمت صادر می‌شود.

یعقوبی با بیان اینکه فرهنگیان علاقه‌مند برای ثبت‌نام می‌توانند به مدارس محل خدمت خود مراجعه کنند، تصریح کرد: لینک https://digiform.ir/wd610bcf9 نیز برای ثبت نام در خدمت متقاضیان قرار دارد.

وی افزود: شرکت در رزمایش بزرگ فرهنگی رزمی در اردوگاه شهید باکری خرمشهر و بازدید از یادمان شهدای هشت سال جنگ تحمیلی از برنامه‌های شاخص این سفر معنوی است.