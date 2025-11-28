علت قطعی برق در برخی از مناطق کاشان چه بود؟

سجاد ایجادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته، دو حادثه برخورد خودرو با تیر برق در مناطق یزد آباد و بلوار شهدای نوشآباد کاشان رخ داد که باعث سقوط تیرهای برق فشار ضعیف و قطع برق در این محلهها شد.
وی ابراز کرد: در اولین حادثه، یک خودرو پژو پارس با تیر برق در یزد آباد برخورد کرد؛ و در دومی، حوالی صبح خودرو سمند در بلوار شهدای نوشآباد باعث آسیب به تیر برق شد.
مدیر روابط عمومی اداره برق کاشان تصریح کرد: در پی این حوادث، برق مناطق یادشده قطع شد که بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیروهای عملیاتی اداره برق در محل حاضر شدند و در کمترین زمان ممکن، هر دو تیر برق سقوط کرده تعویض و اصلاح شد.
وی خاطرنشان کرد: این حوادث نشان میدهد که رعایت نکات ایمنی در رانندگی و توجه به تأسیسات برقی در کنار جادهها و خیابانها اهمیت بسیاری دارد.
ایجادی افزود: از همه رانندگان محترم درخواست میشود که با دقت و احتیاط بیشتری در سطح معابر شهری تردد کنند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.
