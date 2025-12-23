  1. استانها
  2. اصفهان
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۹

علت قطعی‌های برق در خیابان آیت‌الله سعیدی کاشان تشریح شد

علت قطعی‌های برق در خیابان آیت‌الله سعیدی کاشان تشریح شد

کاشان - مدیر روابط عمومی اداره برق کاشان علت قطعی های گاه و بیگاه برق در خیابان آیت الله سعیدی کاشان را توضیح داد.

سجاد ایجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قطعی‌های گاه و بیگاه این چند روز در محدوده خیابان آیت الله سعیدی و خیابان‌های اطراف آن اظهار کرد: مهمترین علت این موضوع اتصال کابل زمینی روی پل ۹ دی فیدر شش ایستگاه قائم بوده و همکاران در حال حاضر این خط را مانور کرده و در پی اصلاح این کابل هستند.

وی افزود: همکاران ما در نظر دارند با اصلاحات روی این کابل خاموشی این محل را به حداقل برسانند تا در آینده تمامی مشکلات این محل مرتفع گردد.

مدیر روابط عمومی اداره برق کاشان افزود: امکان قطع برق جهت اصلاح در هفته جاری بدور از انتظار نیست.

کد خبر 6699326

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها