سجاد ایجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قطعی‌های گاه و بیگاه این چند روز در محدوده خیابان آیت الله سعیدی و خیابان‌های اطراف آن اظهار کرد: مهمترین علت این موضوع اتصال کابل زمینی روی پل ۹ دی فیدر شش ایستگاه قائم بوده و همکاران در حال حاضر این خط را مانور کرده و در پی اصلاح این کابل هستند.

وی افزود: همکاران ما در نظر دارند با اصلاحات روی این کابل خاموشی این محل را به حداقل برسانند تا در آینده تمامی مشکلات این محل مرتفع گردد.

مدیر روابط عمومی اداره برق کاشان افزود: امکان قطع برق جهت اصلاح در هفته جاری بدور از انتظار نیست.