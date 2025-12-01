چهارمین پایه برق در کاشان طی ۴۸ ساعت گذشته سقوط کرد

سجاد ایجادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهارمین پایه برق در کاشان طی دو شبانه‌روز گذشته بر اثر تصادف رانندگان ناآگاه آسیب دید که جدیدترین حادثه، امشب در جاده سازمان آب و پس از شهرک ۲۲ بهمن رخ داد که طی آن یک خودروی سنگین با پایه برق فشار قوی برخورد کرده و راننده از محل متواری شد.

وی ابراز کرد: به دنبال وقوع حادثه، نیروهای عملیاتی برق کاشان بلافاصله در محل حاضر شدند و با انجام اقدامات ایمنی، برق مرغداری تحت تغذیه این پایه را پایدار کردند تا زمینه برای تعویض پایه آسیب‌دیده فراهم شود.

مدیر روابط عمومی اداره برق کاشان تصریح کرد: این حادثه در حالی رخ می‌دهد که تنها در ۴۸ ساعت گذشته چهار پایه برق در کاشان بر اثر بی‌احتیاطی رانندگان خسارت دیده‌اند؛ موضوعی که بار دیگر لزوم اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر، کنترل سرعت و اقدامات پیشگیرانه در مسیرهای حادثه‌خیز را برجسته می‌کند.

وی گفت: از شهروندان می‌خواهیم در صورت مشاهده حوادث مشابه یا فرار راننده مقصر، موضوع را فوراً از طریق پلیس ۱۱۰ و سامانه ۱۲۱ گزارش کرده و در صورت امکان شماره پلاک خودروی متخلف را نیز اعلام کنند.