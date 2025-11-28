حبیب دارپرنیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه گشت و پایش شبانه در نواحی صنعتی و شهرک‌های تولیدی گرمسار آغاز شده است، ابراز داشت: این اقدام با توجه به افزایش آلودگی هوا و ریز گردها در مناطق غربی استان در دست اجرا است.

رئیس اداره محیط زیست گرمسار بابیان اینکه این اقدام با هدف شناسایی و کنترل منابع آلاینده و گرد و غبار انجام می‌گیرد، ابراز داشت: در این پایش ها تذکرات لازم به مسئولان واحدهای صنعتی داده شده و در صورت تکرار از فعالیت واحد جلوگیری خواهد شد.

دارپرنیان با بیان اینکه با توجه به برودت هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها، نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی خودرو در شهر گرمسار تشدید شده است، تصریح کرد: این اقدام با هدف ارتقا کیفیت خدمات، کاهش آلودگی هوا و اطمینان از رعایت استانداردهای زیست‌محیطی انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه اقدام به پایش واحدهای صنعتی و تولیدی دارای قابلیت انتشار گرد و غبار به محیط در دست اجرا است، افزود: در این راستا، واحدهای دانه‌بندی شن و ماسه به ویژه در بخش ایوانکی مورد بازدید قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمسار با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، این پایش‌ها را به صورت مستمر ادامه خواهد داد تا ضمن کاهش آلاینده‌ها، کیفیت هوا و سلامت شهروندان ارتقا یابد.