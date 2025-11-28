پوتین چهارم دسامبر به هند می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روزهای چهارم و پنجم دسامبر آینده( ۱۳ و ۱۴ آذرماه جاری) به هند می رود.

کرملین بیان کرد که این سفر به دعوت نارندرا مودی نخست وزیر هند انجام می شود.

این درحالی است که پیش از این یوری اوشاکوف، دستیار پوتین، در گفتگو با رسانه‌های روسیه گفته بود: این سفر فوق‌العاده بزرگ خواهد بود.

به گفته او، دو طرف طی هفته‌های اخیر به‌طور فعال در حال آماده‌سازی برای این دیدار بوده‌اند و انتظار می‌رود مجموعه‌ای از توافقات مهم در حوزه‌های انرژی، دفاع و فناوری نهایی شود.

این سفر در حالی انجام می‌شود که روابط هند و ایالات متحده تحت ریاست‌جمهوری ترامپ وارد مرحله‌ای پرتنش شده است.

سیاست‌های سخت‌گیرانه تجاری واشنگتن علیه هند، اختلافات آشکار بر سر تعرفه‌ها و فشار دولت ترامپ برای محدود کردن روابط دهلی ـ مسکو، سبب شده هند بار دیگر به دنبال تقویت روابط سنتی خود با روسیه برآید.

مقامات هندی طی ماه‌های اخیر بارها از «رفتار یک‌جانبه» واشنگتن انتقاد کرده‌اند و کارشناسان معتقدند دهلی در پی ایجاد توازن میان قدرت‌های بزرگ است؛ توازنی که اکنون بیش از هر زمان دیگری به سود روسیه در حال تغییر است.

دیدار پوتین با نارندرا مودی در سطح «دیدار دولتی»، از نظر دیپلماتیک، پیامی روشن به واشنگتن دارد: هند قصد ندارد در رقابت میان واشنگتن و مسکو، موضعی کاملاً همسو با آمریکا اتخاذ کند، آن هم در شرایطی که اختلافات با دولت ترامپ رو به افزایش است.

با وجود آن‌که همکاری‌های دفاعی هند و روسیه همچنان ستون اصلی روابط دو طرف را تشکیل می‌دهد ـ از سامانه اس-۴۰۰ تا پروژه‌های مشترک نظامی ـ فشارها و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی دولت ترامپ موجب شده دهلی برای تأمین نیازهای دفاعی و انرژی خود بیش از گذشته به مسکو تکیه کند.

بر اساس اظهارات اوشاکوف، سفر پیش‌روی پوتین با «دستاوردهای قابل توجه» همراه خواهد بود و دو کشور در حال نهایی‌سازی بسته‌ای از توافقات راهبردی هستند که می‌تواند روابط هند و روسیه را وارد مرحله‌ای جدید کند.