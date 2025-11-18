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۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

تاکید جایشانکار و لاوروف بر تقویت روابط دهلی‌نو-مسکو

تاکید جایشانکار و لاوروف بر تقویت روابط دهلی‌نو-مسکو

وزیران امور خارجه هند و روسیه بر تقویت روابط دوجانبه و امضای توافقنامه‌های جدید در حوزه‌های مختلف تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سوبراهمانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند در نشست خبری بعد از دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد مسکو و دهلی‌نو در حال نهایی کردن توافقات جدید هستند.

وی از امضای این توافقات در نشست آتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و نارندرا مودی نخست وزیر هند خبرداد.

وزیر امور خارجه روسیه نیز، روابط با هند را یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی روسیه خواند و گفت: دو کشور در مقطع کنونی، به‌طور ویژه بر ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت شرکت‌ها در بازارهای یکدیگر تمرکز دارند.

لاوروف گفت: کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال–جنوب و مسیر دریای شمال، از جمله پروژه‌های بسیار امیدبخش همکاری میان مسکو و دهلی‌نو هستند.

رسانه‌های هندی، زمان احتمالی نشست پوتین و مودی را ۵ تا ۶ دسامبر (۱۵ تا ۱۶ آذر) اعلام کرده اند.

جایشانکار برای حضور در نشست شورای نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای به مسکو رفته است.

کد مطلب 6659916

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