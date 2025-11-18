به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سوبراهمانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند در نشست خبری بعد از دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد مسکو و دهلینو در حال نهایی کردن توافقات جدید هستند.
وی از امضای این توافقات در نشست آتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و نارندرا مودی نخست وزیر هند خبرداد.
وزیر امور خارجه روسیه نیز، روابط با هند را یکی از اولویتهای اصلی سیاست خارجی روسیه خواند و گفت: دو کشور در مقطع کنونی، بهطور ویژه بر ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت شرکتها در بازارهای یکدیگر تمرکز دارند.
لاوروف گفت: کریدور بینالمللی حملونقل شمال–جنوب و مسیر دریای شمال، از جمله پروژههای بسیار امیدبخش همکاری میان مسکو و دهلینو هستند.
رسانههای هندی، زمان احتمالی نشست پوتین و مودی را ۵ تا ۶ دسامبر (۱۵ تا ۱۶ آذر) اعلام کرده اند.
جایشانکار برای حضور در نشست شورای نخستوزیران سازمان همکاری شانگهای به مسکو رفته است.
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