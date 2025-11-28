به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز جمعه در جریان دیدار با نخست وزیر مجارستان تاکید کرد: اگر هر دو طرف موافق باشند، خوشحال میشوم با ترامپ در بوداپست دیدار کنم.
وی در خصوص روابط دو جانبه نیز گفت: روابط میان روسیه و مجارستان در مسیر ارتقا قرار دارد. ما میتوانیم به صراحت در این خصوص سخن بگوییم و این مسأله فرصت دستیابی به راه کار هر مشکلی را فراهم میکند.
نخست وزیر مجارستان نیز تصریح کرد که این کشور تسلیم فشارهای خارجی نشده و به گسترش همکاریهای خود با روسیه ادامه میدهد. اصول این کشور در قبال روسیه ثابت است.
نظر شما