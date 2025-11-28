  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۹

پوتین: خوشحال می‌شوم با ترامپ در بوداپست دیدار کنم

رئیس جمهور روسیه به احتمال دیدار با ترامپ در پایتخت مجارستان اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز جمعه در جریان دیدار با نخست وزیر مجارستان تاکید کرد: اگر هر دو طرف موافق باشند، خوشحال می‌شوم با ترامپ در بوداپست دیدار کنم.

وی در خصوص روابط دو جانبه نیز گفت: روابط میان روسیه و مجارستان در مسیر ارتقا قرار دارد. ما می‌توانیم به صراحت در این خصوص سخن بگوییم و این مسأله فرصت دستیابی به راه کار هر مشکلی را فراهم می‌کند.

نخست وزیر مجارستان نیز تصریح کرد که این کشور تسلیم فشارهای خارجی نشده و به گسترش همکاری‌های خود با روسیه ادامه می‌دهد. اصول این کشور در قبال روسیه ثابت است.

