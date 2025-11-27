ارتقای مرتبه علمی ۳۶ عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در دویست و هفتاد و سومین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی تهران با رأی اعضای هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۶ عضو هیئت علمی به مرتبه استادی و ۲۰ عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.

اعضای هیئت علمی ارتقا یافته به مرتبه استادی: افسانه تهرانیان، سید یوسف مجتهدی، آرزو ظروفیان، زهرا امامی رضوی، پیام صراف، الناز وحیدی، ناهیده خسروشاهی، معصومه اخلاقی کلهرودی، ابوالفضل زنده دل، آریا ستوده و ریتا مجتهد زاده از دانشکده پزشکی مریم بعیری از مرکزتحقیقات علوم دارویی محمد حسین یزدی از مرکزتحقیقات زیست فناوری فریبا نباتچیان از دانشکده پیراپزشکی صفورا قدسی، سهیلا مانی فر از دانشکده دندانپزشکی

اعضای هیئت علمی ارتقا یافته به مرتبه دانشیاری:

بهرخ صاحبدل نوبری، نفیسه صاعدی، مجید کابلی، مجید سروری پسیخانی، حامد امیری فرد، فرناز توکلی، سیدمحسن احمدی تفتی، مریم شعبانی نشتائی، بهنام بهبودی، نرجس محمدزاده افهامی، الیاس خلیلی پور و نکو پناهی از دانشکده پزشکی الهام توانای از دانشکده توانبخشی نوشین فهیم فر، صبا کلانتری، لیلا امیدی از دانشکده بهداشت رامین شاکری دیلمقانی، رضا قنبری از پژوهشکده گوارش و کبد نازلی نمازی از پژوهشگاه علوم غدد زهرا عزیزی از دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی