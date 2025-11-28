جزئیات تصادف مرگبار در میدان امام حسین مشهد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد حسن نجمی اظهار کرد: ساعت ۲:۴۰ بامداد جمعه (۷ آذر ۱۴۰۴) حادثه برخورد خودروی پراید با گاردریل در لاین تندرو زیر پل امام حسین به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.
سخنگوی عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد افزود: بلافاصله واحدهای نجات تخصصی از ایستگاههای ۳۸ و ۸ به همراه آتشنشانان ایستگاه ۲۸ و با همکاری نیروهای اورژانس ۱۱۵ و پلیس راهور در محل حاضر شدند.
وی تصریح کرد: در این حادثه دو نفر در خودرو محبوس شده بودند که متأسفانه یکی از سرنشینان به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت.
نجمی در پایان خاطرنشان کرد: نجاتگران با انجام عملیات فنی، فرد محبوس شده دیگر را نجات داده و به همراه مصدوم فوت شده به نیروهای اورژانس تحویل دادند. علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است.
