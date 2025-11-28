  1. استانها
جزئیات تصادف مرگبار در میدان امام حسین مشهد اعلام شد

مشهد- سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از وقوع تصادف مرگبار خودروی پراید در زیر پل امام حسین خبر داد که به فوت یکی از سرنشینان منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد حسن نجمی اظهار کرد: ساعت ۲:۴۰ بامداد جمعه (۷ آذر ۱۴۰۴) حادثه برخورد خودروی پراید با گاردریل در لاین تندرو زیر پل امام حسین به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد افزود: بلافاصله واحدهای نجات تخصصی از ایستگاه‌های ۳۸ و ۸ به همراه آتش‌نشانان ایستگاه ۲۸ و با همکاری نیروهای اورژانس ۱۱۵ و پلیس راهور در محل حاضر شدند.

وی تصریح کرد: در این حادثه دو نفر در خودرو محبوس شده بودند که متأسفانه یکی از سرنشینان به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت.

نجمی در پایان خاطرنشان کرد: نجاتگران با انجام عملیات فنی، فرد محبوس شده دیگر را نجات داده و به همراه مصدوم فوت شده به نیروهای اورژانس تحویل دادند. علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است.

