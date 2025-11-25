آخرین وضعیت مصدومان واژگونی اتوبوس در محور بردسکن به سبزوار تشریح شد

حسین امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به محض تماس، اورژانسهای ۱۱۵ بردسکن و سبزوار در ساعت ۲:۳۰ بامداد امروز عازم محل حادثه شدند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن ادامه داد: یک دستگاه اتوبوس مسافربری در کیلومتر ۶۰ محور بردسکن–سبزوار، محدوده البلاغ دچار واژگونی شد که این حادثه به مصدومیت ۴۵ نفر و فوت دو نفر از هموطنان عزیز منجر شد.
وی با بیان اینکه با اعلام این حادثه، تمام واحدهای امدادی و درمانی شهرستان در آمادهباش کامل قرار گرفتند، گفت: عملیات امداد و نجات بلافاصله آغاز و آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ بردسکن (کد یک شهری)، پایگاه بیجورد، آمبولانس و اتوبوس آمبولانس اورژانس ۱۱۵ سبزوار و همچنین تیمهای هلالاحمر در نخستین لحظات در محل حاضر شدند و عملیات تریاژ، مراقبتهای اولیه درمانی و انتقال مصدومان را با نظم و سرعت قابل توجهی انجام دادند.
امامیان اظهار کرد: از مجموع ۴۵ مصدوم، ۱۵ نفر برای ادامه رسیدگی درمانی به بیمارستان ولیعصر (عج) بردسکن منتقل شدند، ۸ مصدوم در محل درمان سرپایی و ۲۰ مصدوم به مراکز درمانی سبزوار اعزام شدند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن در تشریح وضعیت مصدومان منتقلشده به بردسکن گفت: تمام مصدومان منتقلشده به بیمارستان ولیعصر (عج) بیشتر دچار شکستگیها وجراحات هستند که تحت درمان قرار دارند.
وی ادامه داد: در اورژانس بیمارستان، تیم پزشکی و پرستاری از لحظه ورود بیمار در آمادگی کامل بودند و اقدامات درمانی تکمیلی را آغاز کردند و مشاورههای جراحی و ارتوپدی وتصویر برداری توسط متخصصین انجام شد.
امامیان در ادامه از تلاش شبانهروزی و فداکارانه پرسنل اورژانس ۱۱۵، کادر درمان بیمارستان ولیعصر (عج)، نیروهای هلالاحمر و تمام پرسنل بیمارستان قدردانی کرد.
