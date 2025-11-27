به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز پنجشنبه در آئین افتتاح یک هزار و ۲۵۱ طرح محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی بسیج، با قدردانی از اقدامات سپاه در حوزه‌های محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی گفت: وضعیت استان در اجرای این طرح‌ها قابل تحسین است و سپاه استان علاوه بر مأموریت های اصلی خود، در رفع محرومیت نیز کارنامه‌ای درخشان دارد.

وی افزود: حضور و همراهی دستگاه‌های اجرایی در اجرای پروژه‌های محرومیت زدایی نشان دهنده باور آنان به ضرورت خدمت‌رسانی و بهبود شرایط زندگی مردم است.

استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: در مسیر حل مشکلات مردم نباید به مرزبندی‌ها توجه کرد؛ هرجا پروژه‌ای نیمه تمام وجود دارد باید هم افزایی ایجاد شود تا به سرانجام برسد.

سرمست با اشاره به برنامه استان برای توسعه انرژی‌های نو گفت: معاونت توسعه استانداری مأموریت یافته تا نصب پنل‌های خورشیدی در ادارات استان را با جدیت دنبال کند.

وی تصریح کرد: عزم مدیریت استان بر استفاده از همه ظرفیت‌ها و بهره گیری از افراد صاحب انگیزه در امور عام المنفعه است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه سیاست دولت و شخص دکتر پزشکیان در بحث محله محوری بر تقویت ظرفیت‌های موجود و پر کردن خلأهای خدماتی است، یادآور شد: استان نیز در همین مسیر حرکت می‌کند و دستگاه‌های اجرایی باید با همگرایی کامل در رفع محرومیت و رونق تولید گام بردارند.

در این مراسم، سردار عباسقلی‌زاده، فرمانده سپاه عاشورا نیز با بیان اینکه قرار گرفتن آذربایجان شرقی در جایگاه استان رئیس‌جمهور مسئولیت‌ها را سنگین‌تر کرده است، گفت: سپاه عاشورا و مجموعه‌های بسیج در استان آمادگی کامل دارند تا در خدمت رسانی به مردم و همکاری با دولت نقش آفرینی کنند و عقب ماندگی‌ها را جبران کنند.

وی افزود: هدف ما این است که آذربایجان شرقی در حوزه محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی به عنوان استان پیشرو کشور مطرح باشد.

طرح‌های بهره‌برداری شده در این مرحله شامل موارد زیر است:

• بهره برداری و تحویل واحدهای طرح نهضت ملی مسکن و خانه محرومان

• طرح‌های آب‌رسانی به روستاها

• نصب و راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی

• آسفالت راه‌های روستایی، جاده‌های بین مزارع، مسیرهای منتهی به مزار شهدا و محوطه حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج

• افتتاح کارگاه‌های اشتغال‌زایی

• اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه

• احداث و بهره‌برداری از خطوط انتقال و کانال‌های آب کشاورزی