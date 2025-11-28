۳۰ بیمار آنفلوآنزایی و مشکوک به کووید در سمنان بستری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی سمنان، علی رشیدی پور با بیان اینکه ۳۰ بیمار با تشخیص آنفلوآنزا و مشکوک به کووید در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان بستری شدند، ابراز داشت: این افراد در شش بیمارستان استان تحت درمان قرار دارند.
وی با بیان اینکه از این تعداد هشت بیمار در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند، افزود: اقدامات درمانی این افراد در حال انجام است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه وضعیت بقیه بیماران در بخش عادی بیمارستانها پایدار گزارش میشود، ابراز داشت: در این شرایط برای مراقب از سلامت رعایت توصیه بهداشتی و تغذیهای مورد تاکید است.
رشیدی پور تصریح کرد: شستوشوی دست و صورت پس از بازگشت به منزل و توجه ویژه به گروههای حساس شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی باید مورد توجه خانوادهها واقع شود.
وی افزود: استفاده از ماسکهای استاندارد N95 یا FFP2، محدود کردن تردد در فضای باز در روزهای آلوده و بستن در و پنجرهها و استفاده از تصفیه هوای دارای فیلتر HEPA توصیه میشود.
