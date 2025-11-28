  1. استانها
  2. سمنان
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷

۳۰ بیمار آنفلوآنزایی و مشکوک به کووید در سمنان بستری شدند

۳۰ بیمار آنفلوآنزایی و مشکوک به کووید در سمنان بستری شدند

سمنان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از بستری شدن ۳۰ بیمار با تشخیص آنفلوآنزا و مشکوک به کووید در بیمارستان‌های تحت پوشش خبر داد و گفت: از این تعداد هشت نفر در بخش مراقبت‌های ویژه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی سمنان، علی رشیدی پور با بیان اینکه ۳۰ بیمار با تشخیص آنفلوآنزا و مشکوک به کووید در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان بستری شدند، ابراز داشت: این افراد در شش بیمارستان استان تحت درمان قرار دارند.

وی با بیان اینکه از این تعداد هشت بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند، افزود: اقدامات درمانی این افراد در حال انجام است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه وضعیت بقیه بیماران در بخش عادی بیمارستان‌ها پایدار گزارش می‌شود، ابراز داشت: در این شرایط برای مراقب از سلامت رعایت توصیه بهداشتی و تغذیه‌ای مورد تاکید است.

رشیدی پور تصریح کرد: شست‌وشوی دست و صورت پس از بازگشت به منزل و توجه ویژه به گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی باید مورد توجه خانواده‌ها واقع شود.

وی افزود: استفاده از ماسک‌های استاندارد N95 یا FFP2، محدود کردن تردد در فضای باز در روزهای آلوده و بستن در و پنجره‌ها و استفاده از تصفیه هوای دارای فیلتر HEPA توصیه می‌شود.

کد خبر 6670769

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها