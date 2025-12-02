هشدار تنفسی در سمنان؛ ۳۵۱ مراجعه و بستری ۲۵ بیمار طی ۲۴ ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور عصر سهشنبه در بازدید بیمارستان کوثر سمنان با بیان اینکه طی شبانه روز گذشته ۳۵۱ بیمار با علائم تنفسی به بیمارستانهای تحت پوشش مراجعه کردند، ابراز داشت: برای پیشگیری رعایت پروتکلهای بهداشتی ضروری است.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۲۵ بیمار جدید در بخشهای عادی بیمارستانهای تحت پوشش بستری شدند، افزود: همه بیمارستانها و مراکز درمانی استان آماده خدمت رسانی به مردم هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از بستری دو بیمار در بخش مراقبتهای ویژه خبر داد و ابراز داشت: تیمهای درمانی تمام خدمات لازم را به بیماران ارائه میدهند.
رشیدی پور با بیان اینکه استفاده از ماسک برای افراد مشکوک به علائم تنفسی ضروری است، تصریح کرد: در صورت تشدید علائم حتماً باید بیمار به مراکز درمانی مراجعه و از خود درمانی باید پرهیز شود.
وی افزود: رعایت فاصله گذاری اجتماعی، شست و شو دستها، استراحت کافی و استفاده از مایعات توصیه میشود.
