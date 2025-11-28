پیکر شهید ۲۱ ساله گمنام دفاع مقدس در اهواز تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک و مطهر شهید ۲۱ ساله گمنام دوران دفاع مقدس، روز جمعه هفتم آذرماه با حضور جمعی از مسئولان استان، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده‌های معظم شهدا و مردم شهیدپرور اهواز در مصلی مهدیه امام خمینی (ره) این شهر تشییع و به خاک سپرده شد.

این مراسم معنوی با حضور گسترده نمازگزاران برگزار شد و مردم با شعارهای انقلابی و یاد شهیدان، بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند.

پیش از این نیز در هفته جاری، پیکرهای مطهر شهدای گمنام در نقاط مختلف استان شامل مسجدسلیمان (شهید ۱۷ ساله)، منیوحی آبادان (۲۰ ساله)، قرارگاه ارتش جنوب‌غرب اهواز (۲۳ ساله)، بوستان حوزه علمیه الغدیر اهواز (۲۴ ساله)، سازمان قضائی نیروهای مسلح اهواز (۲۵ ساله) و پدافند هوایی اهواز (۲۹ ساله) تشییع و به خاک سپرده شده بود.

همچنین سوم آذرماه، مراسم تشییع پیکر هشت شهید گمنام تازه تفحص‌شده دفاع مقدس با حضور اقشار مختلف مردم اهواز از چهارراه امام خمینی (ره) شرقی تا حسینیه ثارالله برگزار شد.

پیکر این شهدا در مناطق عملیاتی شلمچه، فکه، جزیره مجنون، شرق بصره، ام‌الرصاص و شرق دجله کشف شده و آنان از رزمندگان عملیات‌های خیبر، بدر، والفجر یک، کربلای ۴، کربلای ۵، تک دشمن و عملیات‌های ایذایی هستند.

بر اساس نتایج شناسایی، این هشت شهید شامل دو شهید ۱۷ ساله و شهدای ۲۰، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۹ ساله هستند.