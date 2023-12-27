مراسم تشییع پیکر ۲ شهید گمنام در گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه همزمان با سالروز وفات حضرت ام البنین (س) و روز تکریم از مادران و همسران شهدا، آئین تشییع پیکر پاک و مطهر ۲ شهید گمنام از دقایقی قبل در رشت، مرکز استان گیلان آغاز شد.
مردم گیلان میزبان آلالههای دشت کربلای ایران بودند و چون نگینی این مهمانان عاشورایی را در بغل گرفتند و پس از آن ساعت ۱۰ صبح برای خاکسپاری به ۲ یادمان شهدای گیلان منتقل میشوند.
طبق هماهنگیهای انجام شده، پیکر مطهر این ۲ شهید گمنام در صدا و سیما مرکز گیلان و پادگان آموزشی شهید بیگلو لاکان در رشت به خاک سپرده میشوند.
پیش از این نیز پیکر مطهر ۶ شهید والامقام روز ۲۶ آذرماه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در ۶ نقطه استان تشییع و به خاک سپرده شده است.
تاکنون ۱۵۲ شهید گمنام در ۵۲ یادمان شهدای گیلان به خاک سپرده شدهاند و به ازای ورود هر شهید جدید نیز یک یادمان به یادمانهای استان اضافه خواهد شد.
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