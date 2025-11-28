ربانی: اوکراین بهای اعتماد به آمریکا را با ویرانی و جنگ پرداخت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجدالقائم محلات برگزار شد، با گرامیداشت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش اظهار کرد: سخنان شب گذشته رهبر انقلاب بسیار مهم بود، ایشان درباره بسیج فرمودند بسیج یک حرکت بزرگ و ارزشمند ملی است که باید نسل به نسل ادامه پیدا کند زیرا بسیج در برابر ظلم‌ها و زیاده‌خواهی‌های مستکبرین عنصر اصلی مقاومت است.

خطیب جمعه محلات افزود: امروزه تفکر بسیجی در بخش بزرگی از دنیا گسترش یافته و هرجا از مظلوم حمایت می‌شود، رد پای این تفکر دیده می‌شود که رهبر انقلاب دو ویژگی ایستادگی مقتدرانه مقابل دشمن و خدوم بودن در برابر مردم را برای بسیج برشمردند.

امام جمعه محلات افزود: رهبر انقلاب همچنین تأکید کردند ملت ایران در جنگ دوازده‌روزه، هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی را شکست‌خورده اصلی می‌داند، گرچه خسارت‌هایی وارد شد، اما دشمنان به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیدند و با شکست صحنه را ترک کردند.

حجت الاسلام ربانی گفت: اعتماد حاکمان اوکراین به آمریکا باعث شد تمام توان بازدارندگی خود را واگذار کنند و سپس با تبلیغات غرب، فردی بی‌تجربه و وابسته روی کار آمد و اوکراین به محل استقرار ناتو تبدیل شد که این وضعیت بهانه‌ای برای حمله روسیه و آغاز جنگ خانمان‌سوز شد.

وی افزود: اکنون اوکراین علاوه بر ویرانی گسترده، بخشی از منابع خود را نیز به آمریکا واگذار کرده است و تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد اعتماد به آمریکا نتیجه‌ای جز خسارت، تحقیر و غارت ندارد.

وی با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب گفت: اتحاد در برابر دشمن، هوشیاری در برابر تفرقه‌افکنی و حمایت از دولت خدمتگزار سه توصیه مهم و راهبردی رهبر انقلاب است که باید مورد توجه همگان قرار گیرد.

وی افزود: هفتم آذر همچنین سالروز شهادت دانشمند برجسته هسته‌ای شهید محسن فخری‌زاده است که به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

امتم جمعه محلات گفت: هشتم آذر نیز سالگرد شهادت شهید شهریاری است که این دو شهید تنها بخشی از جمع بزرگی از دانشمندان ما هستند که به جرم تلاش برای پیشرفت علمی ایران، توسط دشمنان ترور شدند، از نگاه استکبار جهانی، توسعه علم و دانش در کشورهای اسلامی جرم به حساب می‌آید.