به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین طیبیفر، ظهر دوشنبه در آئین گرامیداشت یادواره شهید گمنام در نیمور، با تبیین جایگاه شهدا، نقش تاریخی بسیج، انحرافات پس از رحلت پیامبر (ص)، مکتب فاطمی، مسئله ولایت و چالشهای کنونی انقلاب اسلامی اظهار کرد: بسیج شجره طیبهای است که به دست امام خمینی (ره) در نظام اسلامی کاشته شد.
وی با گرامیداشت یاد شهیدان و تبریک ایام هفته بسیج گفت: بسیج لشکر مخلص خدا و نیرویی است که بدون ادعا و چشمداشت، آنچه تکلیفش است انجام میدهد و در سختترین میدانها حاضر میشود.
حجت الاسلام طیبیفر با اشاره به نقش مهم بسیج در هشت سال دفاع مقدس و مقابله با توطئههای داخلی و خارجی افزود: بسیج در برابر حملات دشمن از خارج کشور و برخی وابستگان در داخل ایستاد و با هدایتهای ولیفقیه، سالها در برابر همه هجمهها مقاومت کرد و باید اذعان کرد دشمنان انقلاب اسلامی از عملکرد بسیج گلایه مند هستند چرا که نقشههای آنان را خنثی کرده است.
وی حضور مردم در یادواره شهید گمنام را نشانه ایمان و وفاداری مردم دانست و گفت: شهید گمنام، نامش در دفتر الهی ثبت است و شهدا خود را نزد خدا گمنام کردند، اما در حقیقت ستارگانی درخشان هستند.
تبیین جایگاه حضرت زهرا (س) و دفاع ایشان از ولایت
جانشین نمایندگی ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: پیامبر (ص) بارها در جمع عمومی مردم، نه در اتاقهای بسته، اعلام کرد که فاطمه پاره تن من است تا مردم جایگاه فاطمه و علی (ع) را بشناسند.
وی با اشاره به اینکه پس از رحلت پیامبر (ص) فتنهها و انحرافات بزرگی رخ داد، بیان کرد: حضرت زهرا (س) نخستین مدافع ولایت بود و برای دفاع از حق علی (ع)، پهلویش شکست و فرزندش را از دست داد؛ اما از ولایت عقب ننشست.
حجتالاسلام طیبیفر در تشریح ریشههای انحراف گفت: عدهای که حتی پشت سر پیامبر نماز میخواندند، با علمای یهودی در ارتباط بودند و گروههایی تشکیل دادند تا پس از رحلت پیامبر، مسیر حکومت اسلامی را منحرف کنند به همین دلیل، پس از رحلت پیامبر، فتنهای ایجاد شد که حتی علی (ع) را هم بهعنوان خلیفه در کنار دیگران قرار دادند.
وی افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) متوجه این انحراف شد و با ورود خود به مسجد ملاحظه کرد مهاجر و انصار به جای پیروی از علی (ع) دور دیگری حلقه زدهاند، آن ناله جانسوز را سر داد.
تبیین جایگاه امام در کلام حضرت زهرا (س)
وی با اشاره به سخنان حضرت زهرا (س) گفت: حضرت زهرا (س) فرمودند امام مانند کعبه است و این مردم هستند که باید به سوی امام بروند، نه امام به سوی مردم که این جمله حقیقت امامت را تا ابد روشن کرد.
حجت الاسلام طیبیفر ادامه داد: امام راحل در فرهنگ اسلامی محور است و در دنیا دهها آیتاللهالعظمی وجود دارد، اما عنوان امام برای کسی است که محور امت شود، امام خمینی (ره) چنین جایگاهی داشت و اکنون مقام معظم رهبری ادامهدهنده همان مسیر است.
ولایتفقیه؛ ستون انقلاب اسلامی
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف جایگاه ولایتفقیه گفت: برخی میگویند رهبری را قبول داریم اما ولایتفقیه را نه و این همان حرفی است که اکنون دشمنان انقلاب از زبان برخیها در داخل میخواهند جاری کنند، در حالیکه شهدا در وصیتنامههای خود بر اطاعت از ولایتفقیه تأکید کردهاند.
طیبیفر در بخش دیگری از سخنان خود، برخی رفتارهای خواص در سالهای گذشته، از جمله فتنه ۸۸ را یادآور شد و بیان کرد: برخی خواص که سالها شعار امام میدادند زمانی که این آزمون پیش آمد، از مسیر ولایت جدا شدند همانگونه که در صدر اسلام برخی از مهاجر و انصار از علی (ع) جدا شدند.
حجتالاسلام طیبیفر با اشاره به حجاب حضرت زهرا (س) گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) برای ایراد سخنرانی با کاملترین پوشش حاضر شد اکنون دشمن جهانی علیه حجاب زنان ما جنگ راه انداخته است و برخی مزدوران داخلی نیز به این روند کمک میکنند که باید از دختران و خانوادهها مراقبت کرد.
