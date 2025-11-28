رحیمی: جنگ اخیر چهره واقعی آمریکا و رژیم صهیونیستی را اشکار کرد

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام حجت جعفر رحیمی در خطبههای عبادی و سیاسی امروز نماز جمعه ساوه با اشاره به وضعیت کنونی اوکراین گفت: اوکراین روزگاری از قدرتهای مهم اروپای شرقی بود و با داشتن هزار و هشتصد کلاهک هستهای، سومین زرادخانه اتمی جهان بهشمار میرفت.
وی افزود: اوکراین با اعتماد به وعدههای آمریکا و کشورهای غربی، تمام این توان بازدارنده را واگذار کرد و اکنون با بحران عمیق امنیتی و سیاسی مواجه است.
امام جمعه ساوه افزود: اعتماد سادهلوحانه به قدرتهای سلطهگر، این کشور را از اقتدار به وابستگی رساند و اکنون اوکراین در حالی باید برای همیشه غیرهستهای بماند که حلقه وابستگی بر گردنش محکمتر شده است.
حجت الاسلام رحیمی جنگ اخیر علیه ایران را آزمونی مهم برای سنجش توان، استقلال و انسجام ملی دانست و اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی با اهداف مشخص وارد میدان شدند اما در روزهای ابتدایی متوجه اشتباه محاسباتی خود شدند.
وی با تأکید بر مدیریت دقیق و آرامشبخش رهبر معظم انقلاب گفت: فرماندهی کل قوا با صلابت، دقت و اشراف کامل صحنه را هدایت کردند و با ارتباط مستقیم با فرماندهان میدانی، روند جنگ و پشتجبهه را بهخوبی مدیریت کردند.
حجت الاسلام رحیمی ادامه داد: سه روز نخست جنگ پرحادثه بود اما تدابیر رهبری مسیر تحولات را تغییر داد و توجه همزمان به جبهه، تدارکات، نیازهای مردم و ایجاد آرامش عمومی، از نقاط قوت مدیریت ایشان بود.
امام جمعه ساوه با اشاره به وحدت کمنظیر ملت در این دوران گفت: یکی از رهبران منطقه تصریح کرد که جهان همبستگی ملت ایران را در این ایام بهخوبی مشاهده کرد.
وی افزود: جنگ اخیر چهره واقعی آمریکا و رژیم صهیونیستی را بیش از هر زمان آشکار کرد و ماهیت استعماری آنان را برای ملتها روشن ساخت، امروز انزجار جهانی از سیاستهای سلطهجویانه آمریکا چندین برابر شده است.
حجت الاسلام رحیمی با مرور رفتار تاریخی غرب در قبال ایران افزود: استقلال بدون قدرت به دست نمیآید، قدرت واقعی ترکیبی از علم و دانش، پیوند با مردم و دین، و توان دفاعی است، مقاومت در برابر سلطهطلبی غرب یک ضرورت راهبردی است و همبستگی ملی عامل اصلی پیروزیهای بزرگ ملت ایران است.
حجت الاسلام رحیمی با اشاره به تحلیلهای رهبر معظم انقلاب درباره روند افول تمدن غربی گفت: غرب که زمانی ادعای آزادی و علم داشت، امروز آشکارا از منطق قدرت سخن میگوید و این نشانه بنبست فکری آن است.
وی افزود: ایران بر پایه اندیشه اسلامی، توکل به خدا، نقش اراده انسان، حرکت تاریخ و امید به آینده، مسیر روشن و استواری پیش روی خود دارد، جمهوری اسلامی نه سلطهطلب است و نه استقلال خود را معامله میکند و با قدرت در برابر زورگوییهای مدرن میایستد.
