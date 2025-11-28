به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بیات با اشاره به انعقاد تفاهمنامه توزیع شیر رایگان در مدارس استان میان مدیرکل آموزش و پرورش استان و شرکتهای تولیدی، اظهار کرد: هدف از این طرح کاهش سو تغذیه و فقر، ارتقای سلامت و رشد جامعه، تقویت توان فیزیکی و ذهنی دانشآموزان و ایجاد جامعهای سالم و همچنین بهداشت بیشتر و کاهش هزینههای درمان است.
وی اظهار کرد: اجرای این طرح یکی از برنامههای ارزشمند دولت است و با هدف مصرف شیر در سبد غذایی و مصرف دستهجمعی آن در میان دانشآموزان میتواند انگیزه و تمایل دانشآموزان به نوشیدن شیر را افزایش دهد.
رئیس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: جامعه هدف توزیع شیر رایگان در سال تحصیلی جاری تمامی دانشآموزان پسر و دختر دوره ابتدایی مدارس دولتی، دانشآموزان استثنایی و کارکنان اداری و آموزشی شاغل در واحدهای آموزشی دوره ابتدایی مدارس دولتی است.
به گفته وی، مقرر شده این طرح با دو شرکت شیر پگاه اصفهان و پگاه گلپایگان نهایی شود و به امضای طرفین برسد.
رئیس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه تأکید بر استفاده از شیر استریل است، باید توجه داشت که شیر استریل از باکیفیتترین شیرهای تولیدی است و دو شرکت مذکور در استان توانایی تولید آن را دارند.
بیات در خصوص دانشآموزان تحت پوشش این طرح در استان اصفهان گفت: ملاک اصلی محاسبه آمار دانشآموزان، موارد مندرج در سامانه سیدا است و بر پایه این سامانه تخمین زده میشود که جمعیت هدف در استان اصفهان به حدود ۴۱۲ هزار نفر میرسد.
به گفته وی، شیر بین دانشآموزان مشمول در بستههای ۲۰۰ میلیلیتر استریل با چربی ۲٫۵ درصد عرضه در طول سال تحصیلی در ۳۶ نوبت و به مدت دو نوبت در هفته (روزهای یکشنبه و چهارشنبه) انجام میشود و بازه زمانی از ۱۵ آذرماه سال جاری تا ۳۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ خواهد بود و در صورتی که ایام هفته منطبق با تعطیلی باشد، یک روز قبل یا بعد نسبت به توزیع شیر اقدام خواهد شد.
رئیس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اضافه کرد: مسابقات و فعالیتهای فرهنگی برای ایجاد انگیزه در دانشآموزان شامل دعوت از کارشناسان تغذیه برای سخنرانی در واحدهای آموزشی خواهیم داشت تا عادت و علاقهمندی به مصرف شیر در بین دانشآموزان تقویت شود.
بیات افزود: اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح در استان اصفهان تا پایان سال تحصیلی جاری حدود سه هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است.
نظر شما