فرحبخش: بیش از ۳۱۳ هزار دانش آموز کرمانی در مدارس شیر رایگان می گیرند

کرمان- مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: بیش از ۳۱۳ هزار دانش‌آموز کرمانی از هفته آینده از طرح توزیع شیر رایگان بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرحبخش، بعد از ظهر شنبه در نشست کمیته تهیه و توزیع شیر استان کرمان گفت: آموزش و پرورش در کنار مسائل آموزشی و پرورشی به ساحت زیستی و بدنی دانش‌آموزان نیز توجه دارد تا دانش‌آموزان در همه ابعاد رشد کنند.

وی افزود: این طرح با هدف حمایت از خانواده‌ها و کمک به سلامت جسمی دانش‌آموزان و ترویج فرهنگ مصرف شیر به عنوان یک غذای مقوی در مدارس ابتدایی دولتی استان اجرا می‌شود.

فرحبخش، با بیان اینکه، این طرح می‌تواند تأثیرات زیادی در سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان داشته باشد تاکید کرد: شیر به عنوان یکی از منابع اصلی تغذیه‌ای، در رشد و تقویت بدن کودکان و نوجوانان نقش بسیار مهمی دارد که با اجرای این طرح می‌تواند تأثیرات مثبتی در بهبود کیفیت زندگی و تحصیل دانش‌آموزان به همراه داشته باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: ۳۱۳ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز کرمانی هفته آینده از طرح توزیع شیر رایگان بهره‌مند می‌شوند.

