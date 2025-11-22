فرحبخش: بیش از ۳۱۳ هزار دانش آموز کرمانی در مدارس شیر رایگان می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرحبخش، بعد از ظهر شنبه در نشست کمیته تهیه و توزیع شیر استان کرمان گفت: آموزش و پرورش در کنار مسائل آموزشی و پرورشی به ساحت زیستی و بدنی دانشآموزان نیز توجه دارد تا دانشآموزان در همه ابعاد رشد کنند.
وی افزود: این طرح با هدف حمایت از خانوادهها و کمک به سلامت جسمی دانشآموزان و ترویج فرهنگ مصرف شیر به عنوان یک غذای مقوی در مدارس ابتدایی دولتی استان اجرا میشود.
فرحبخش، با بیان اینکه، این طرح میتواند تأثیرات زیادی در سلامت جسمی و روانی دانشآموزان داشته باشد تاکید کرد: شیر به عنوان یکی از منابع اصلی تغذیهای، در رشد و تقویت بدن کودکان و نوجوانان نقش بسیار مهمی دارد که با اجرای این طرح میتواند تأثیرات مثبتی در بهبود کیفیت زندگی و تحصیل دانشآموزان به همراه داشته باشد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: ۳۱۳ هزار و ۵۰۰ دانشآموز کرمانی هفته آینده از طرح توزیع شیر رایگان بهرهمند میشوند.
نظر شما