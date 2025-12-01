توزیع رایگان شیر در مدارس ابتدایی گلستان از ابتدای دی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرتالله نظری، از آغاز اجرای طرح فراگیر توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی استان خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای تقویت سلامت دانشآموزان و ترویج مصرف لبنیات در بین نسل آینده انجام میشود.
وی با بیان اینکه گلستان توانسته پوشش کامل حدود ۲۳۰ هزار دانشآموز ابتدایی را فراهم کند، افزود: در حالی که در مصوبه اولیه قرار بود این طرح فقط شامل مدارس مناطق کمتر برخوردار و حاشیهای باشد، اما با پیگیریهای استانی و همراهی وزارت آموزش و پرورش، تمامی دانشآموزان مقطع ابتدایی استان زیر چتر این طرح قرار گرفتند.
به گفته نظری، قرار است شیر پاستوریزه ۲۰۰ سیسی با ۲.۵ درصد چربی، دو بار در هفته در بین دانشآموزان مدارس دولتی توزیع شود و این روند تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.
وی همچنین تأکید کرد: با وجود چندین واحد تولید لبنیات در استان، نیاز این طرح از محصولات کارخانجات داخلی گلستان تأمین میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: سهمیه هفتگی هر مدرسه ابتدای به مدیران تحویل داده میشود و نظارت بر روند توزیع دقیق و منظم شیر در دو نوبت هفتگی بر عهده اداره کل آموزش و پرورش خواهد بود.
