امام جمعه گناوه: نقدها باید عاقلانه و دلسوزانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گناوه با اشاره به نطق تلویزیونی فرزانه ی انقلاب به مناسبت هفته بسیج اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در این نطق نکات مهمی در ابعاد مختلف به همه مردم و مسئولان گوشزد فرمودند که می‌تواند تأثیرات مثبتی بر فضای عمومی کشور داشته باشد.

تقویت روحیه ملی و اعتماد عمومی

امام جمعه گناوه با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر تقویت روحیه ملی و اعتمادبه‌نفس عمومی جامعه گفت: معظم‌له با اشاره به پیروزی ملت در «جنگ دوازده‌روزه» و شکست دشمنان فرمودند: «دشمن آمد غلطی کند، غلطی کرد اما شکست خورد و به ارباب خود، آمریکا، متوسل شد».

وی بیان کرد: افزایش اعتمادبه‌نفس ملی، نقش مؤثری در پیروزی‌های کشور داشت و باعث شد در جنگ دوازده روزه پیروز میدان باشیم.

وی افزود: همان‌گونه که رهبر انقلاب تأکید کردند، تبیین شکست دشمن موجب افزایش امید عمومی و کاهش نگرانی‌ها در جامعه خواهد شد.

و با اشاره به فرمایش رهبری در بعد اتحاد ملی گفت: تقویت همبستگی و اتحاد مقدسی که رهبری بر آن تاکید فرموده‌اند زمینه تحقق همه پیشرفت‌ها و توفیقات در کشور است.

حمایت همراه با نقد دولت

وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر حمایت از دولت گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند همه باید هم از هیئت دولت و هم از ریاست جمهور حمایت کنیم و در این مقطع تاریخی برای همه ما گوشزد می‌کنند که اتحاد مقدس را حفظ کنیم ایشان فرمودند دولت بار سنگینی بر دوش دارد، این همه تهدیدها، تحریم‌ها، برخی سوءمدیریت ها و مشکلاتی که امروز در کشور وجود دارد دست و پنجه نرم می‌کند.

وی گفت: حمایت از دولت به معنای نبود نقد نیست، بلکه نقد باید «مشفقانه، عاقلانه و دلسوزانه» باشد تا موجب پویایی و کارآمدی دولت و سایر قوا شود.

امام جمعه گناوه با اشاره به مباحث اخیر بنزین و حامل‌های انرژی اظهار کرد: افزایش قیمت بنزین موضوعی بوده که در برنامه تمام دولت‌ها قرار داشته اما برخی ملاحظات سیاسی مانع اجرای صحیح آن شده است.

وی افزود: امروز دولت ناچار به ایجاد تحول در بخش حامل‌های انرژی است؛ هرچند این تصمیم باید با اصلاحات لازم و رعایت عدالت همراه باشد.

وی تصریح کرد: شفافیت با مردم باعث همراهی آنان می‌شود و آنها کمک می‌کنند، زیرا افزایش قیمت سوخت تأثیر مستقیم بر قیمت کالاها، حمل‌ونقل و هزینه‌های عمومی دارد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به مصرف روزانه سوخت در کشور گفت: مصرف ما در برخی ایام تا ۱۶۰ میلیون لیتر می‌رسد، در حالی که تولید روزانه حدود ۱۱۰ میلیون لیتر است؛ در صورت ادامه این روند، دولت ناچار به واردات خواهد شد.

قاچاق سوخت و ضرورت اصلاح صنعت خودروسازی

امام جمعه گناوه با بیان اینکه طبق اعلام مسئولان بیش از ۲۰ میلیون لیتر سوخت در روز قاچاق می‌شود که یکی از مشکلات است، گفت: بسیاری از مشکلات هم ریشه در ضعف صنعت خودروسازی دارد و باید ضمن کاهش مصرف سوخت، تولید خودروهای کم‌مصرف، برقی و هیبریدی، مسیر اصلاح را هموار کرد.

مسئولیت سنگین دولت و ضرورت همکاری همه‌جانبه

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب مسئولیت سنگینی را بر دوش دولت و رئیس‌جمهور دانسته‌اند، تأکید کرد: همه باید کمک کنند، موفقیت دولت، موفقیت نظام است و اگر دولت ناکام بماند این ناکامی به پای اسلام و انقلاب و دین نوشته می‌شود.

وی اظهار کرد: موقعیت کشور، موقعیت شعار دادن و برخورد جناحی نیست و همه باید برای عبور از مشکلات کنار دولت باشند در عین حال که نقد هم وارد است.

مشکلات مسکن و زمین‌ها در گناوه

حجت‌الاسلام رکنی حسینی با اشاره به مشکلات حوزه مسکن، منابع طبیعی و مسکن شهرسازی گفت: در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان، ای کاش دیداری از شمال استان هم صورت می‌گرفت یا کسی هم فرستاده می‌شد تا دغدغه مردم را بشنود توصیه رهبر انقلاب است که مسئولان مشکلات مردم را از نزدیک بشنوند.

امام جمعه گناوه با اشاره به مراجعات روزانه مردم در این زمینه گفت: بسیاری از خانواده‌ها در سال‌های گذشته ملکی خریداری کرده‌اند و دارای مبایعه‌نامه و پروانه ساخت هستند اما امروز با شکایت‌ها و مشکلات اداری مواجه هستند.

وی افزود: این وضعیت موجب یأس و ناامیدی مردم می‌شود، دولت باید کمک کند، این مشکلات قابل حل است و مشکلات را حل کرد.

وی گفت: همه باید کمک کنند تا مشکلات مردم حل شود.

توصیه‌های اخلاقی و اجتماعی

امام جمعه گناوه با تأکید بر توصیه‌های رهبر انقلاب در حوزه سبک زندگی گفت: پرهیز از اسراف در گاز، بنزین، نان و سایر اقلام ضروری، و همچنین تقویت ارتباط با خدا، تضرع و دعا برای امنیت و اصلاح کشور از مهم‌ترین سفارش‌های ایشان است و باید مورد توجه و نصب العین قرار گیرد.

تقدیر از مردم و برنامه‌های فاطمیه

وی در ادامه از حضور گسترده مردم ولایتمدار شهرستان در مراسم ایام فاطمیه تقدیر کرد و گفت: مردم، هیئات، مبلغین و عاشقان حضرت زهرا (س) امسال جلوه‌ای باشکوه از فاطمیه را به نمایش گذاشتند، برگزاری دعای کمیل با حضور مداح کشوری آقای سماواتی و برپایی نمایشگاه فاطمی و روضه‌های خانگی از جمله جلوه‌های این حضور بود که از همه دست اندرکاران این برنامه‌های معنوی تقدیر می‌شود.

هفته بسیج با رنگ و بوی فاطمی

امام جمعه گناوه با گرامیداشت هفته بسیج خاطرنشان کرد: امسال هفته بسیج که با ایام فاطمیه تقارن یافت در شهرستان رنگ و بوی فاطمی داشت و بسیجیان، پایگاه‌ها و حوزه‌ها با برنامه‌های متنوع حضوری فعال داشتند که از فرمانده سپاه ناحیه و همه دست اندرکاران این برنامه‌ها تقدیر می‌کنیم.

وی بسیج را از منظر رهبر انقلاب «مفهومی گسترده برای هر فرد خدمت‌گزار به نظام و انقلاب» دانست و گفت: به تعبیر فرمایش رهبر معظم انقلاب هر کسی که دل در گرو انقلاب دارد و به مردم خدمت و گره گشایی می‌کند در هر رده بسیجی است.

تذکر درباره برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و تقدیر از نیروی انتظامی و دادستان

وی در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به برخی ناهنجاری‌ها در شهر گفت: بروز رفتارهای نامناسب و ناهنجاری‌ها در برخی پاساژها و اماکن عمومی شایسته مردم متدین گناوه نیست و باید از آن جلوگیری شود.

وی از همکاری دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضائی برای رسیدگی به این موضوع تقدیر و تأکید کرد: این دغدغه همه مؤمنان و مردم متدین است، باید فضای شهر را معنوی و متناسب با شأن مردم مؤمن و شهیدپرور و فاطمی حفظ کرد همه کمک و فضای شهر را فضای معنوی کنیم.