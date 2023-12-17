به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام فاطمیه و در سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره (س)، آئین نمادین تشییع آن حضرت در گناوه برگزار شد.

در این آئین معنوی عزاداران فاطمی و عاشقان و دلدادگان خاندان اهل بیت (ع) با حضور پرشور و گسترده از یادمان شهدای گمنام تا گلزار مطهر شهدای شهر گناوه به عزاداری پرداختند و تابوت نمادین حضرت زهرا (س) را بر دستان خود حمل کردند.

امام جمعه گناوه یکشنبه شب در تجمع عزاداران در گلزار مطهر شهدای گناوه با تسلیت ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا (س) به بیان فضائل آن حضرت پرداخت و گفت: زندگی و سیره حضرت فاطمه زهرا (س) باید امروز به عنوان الگویی برای همه ما باشد.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی افزود: همه باید تلاش کنیم تا در زندگی فردی و اجتماعی خود سبک زندگی و سیره علوی و فاطمی را الگو قرار دهیم و از آن پیروی کنیم.

وی از حضور پرشور مردم گناوه در این آئین معنوی تقدیر کرد و گفت: امروز با حضور پرشور شما عزاداران اهل بیت (ع)، شهر گناوه عطر فاطمی گرفته است.

حجت الاسلام رکنی حسینی در پایان از همکاری هیئت‌های مذهبی، نیروهای انتظامی و نظامی و همه برگزارکنندگان این برنامه معنوی باشکوه و ویژه تقدیر کرد.