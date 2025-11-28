به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه نماز جمعه این هفته گلپایگان با اشاره به هفتم آذر سالروز شهادت شهید محسن فخریزاده و هشتم آذر سالروز شهادت شهید مجید شهریاری گفت: این دو دانشمند برجسته با فدا کردن جان خود در مسیر ارتقای علمی کشور، نقش مهمی در تقویت توانمندیهای علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران ایفا کردند.
وی تأکید کرد: اقتدار واقعی جوامع در گرو علم و دانش است و پیشرفت علمی شتابدار، ضرورتی است که بارها از سوی رهبر انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است، و کاهش آهنگ رشد علمی کشور در سالهای اخیر نیازمند توجه و تلاش جهادی بیشتر نخبگان و مجموعههای علمی است.
حجتالاسلام کرامتی همچنین با اشاره به دهم آذر، سالروز شهادت آیتالله سید حسن مدرس، گفت مدرس از چهرههای شاخص حوزههای علمیه و از عالمانی بود، گفت: با شناخت درست از شرایط زمانه، نقشی اثرگذار در عرصه سیاست ایفا کرد، و مدرس با آزادگی، شجاعت و پایبندی به وظیفه، در برابر استبداد ایستادگی کرد و نامش به عنوان الگویی از نمایندگی شایسته در تاریخ ماندگار شد.
وی با اشاره به اتفاقات موسوم به «جنگ ۱۲ روزه» تصریح کرد: مقامات سیاسی و نظامی دشمن خود اعتراف کردهاند که برای این درگیری، بیست سال برنامهریزی و آموزش انجام داده بودند. این اعترافات نشان میدهد ملت ایران با وجود چنین حجم از دشمنیهای آشکار و پنهان، توانسته است استوار بایستد و این ایستادگی نشانهای از ریشهدار بودن ملت، باورهای اعتقادی، اخلاقی و انسجام اجتماعی آن است.
به گفته وی، طبق آمارهای رسمی منتشرشده در مهرماه، یک خانوار چهار نفره باید حدود ۷۰ درصد از حداقل دستمزد خود را صرف تأمین خوراک کند؛ آماری که نشاندهنده فشار بالای معیشتی بر اقشار مختلف جامعه است. او با اشاره به اینکه نرخ تورم مواد غذایی از ۶۴ درصد عبور کرده، گفت افزایش قیمتها در سال گذشته بیش از یکونیم برابر بوده است و این وضعیت نیازمند ورود جدی دولت است.
خطیب جمعه گلپایگان با بیان اینکه وزارتخانههای اقتصادی و دستگاههای مرتبط نقش مستقیم در کنترل یا تشدید این وضعیت دارند، افزود: هر تصمیم نادرست در یک وزارتخانه میتواند مجموعهای از بخشهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، و تأکید کرد دولت باید با اتخاذ تدابیر کارآمد و نظارت جدی، جلوی رشد بیرویه قیمتها را بگیرد و در عین حال نظارت بر واحدهای تولیدی باید منطقی و قابل اجرا باشد.
وی در ادامه با اشاره به توصیههای اخیر رهبر انقلاب خطاب به مردم گفت: اولین توصیه، وحدت در برابر دشمن و ایستادگی همچون دوران «جنگ ۱۲ روزه» است. دومین توصیه، حمایت از رئیسجمهور و دولت خدمتگزار است؛ حمایتی که او آن را جدا از نقد منصفانه و بیان واقعیتهای اقتصادی دانست، و اقدامات مثبت دولت شهید رئیسی در این دولت نیز ادامه یافته و باید از روند پیگیری این اقدامات پشتیبانی کرد.
وی خاطرنشان کرد: سومین توصیه رهبر انقلاب پرهیز از اسراف است. وی با اشاره به مصرف ناهماهنگ آب، نان، گاز، بنزین و سایر اقلام گفت الگوی مصرف عمومی با واقعیتهای اقتصادی کشور تناسب ندارد و اصلاح آن نیازمند توجه جدی مردم است.
نظر شما