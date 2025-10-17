کرامتی: حل مشکلات اقتصادی اولویت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی کرامتی در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به سالروز شهادت اسطوره مقاومت و جهاد با صهیونیسم، شهید یحیی سنوار (رحمةاللهعلیه) گفت: این مجاهد مبارز خستگیناپذیر، شخصیتی اسطورهای در مبارزه با رژیم صهیونیستی بود که نام او لرزه بر اندام اسرائیل و صهیونیستها میانداخت و با اقدامات خود هیمنه و جایگاه کاذب نظامی، اطلاعاتی و امنیتی این رژیم را در هم شکست.
امام جمعه گلپایگان با اشاره به تعبیرات رهبر معظم انقلاب اسلامی در وصف این شهید گفت: مقام معظم رهبری از او به عنوان «مجاهد قهرمان» و «فرمانده با عزم پولادین» یاد کردند که در برابر دشمن ظالم و متجاوز ایستاد، با تدبیر و شجاعت به او سیلی زد، ضربهای جبرانناپذیر در هفتم اکتبر بر پیکره رژیم صهیونیستی وارد کرد و با عزت و سربلندی به معراج شهیدان پرواز نمود. این تعبیرات بهروشنی بیانگر عظمت شخصیت این مجاهد نستوه است.
وی در ادامه به نکته دومی اشاره کرد و گفت: نمایشی که «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در اجلاس شرمالشیخ مصر ارائه داد، جای تأمل برای کسانی دارد که دل در گرو مذاکره با آمریکا دارند.
وی خاطرنشان کرد: قبل از بررسی این نمایش، باید به اصل ماجرای شرمالشیخ و توافق نهایی آتشبس اشاره کنم. ترامپ هم در موضوع آتشبس میان غزه و اسرائیل و هم در شکلدهی این اجلاس انگیزههای شخصی داشت تا خود را چهرهای صلحطلب به دنیا معرفی کند.
امام جمعه گلپایگان تأکید کرد: در حالی که جهان شاهد بود او نقشی اساسی در جنایات اسرائیل علیه غزه داشت؛ از بمبهای چند تنی و تخریبهای گسترده تا قتل دهها هزار زن، کودک و مرد بیدفاع که همگی با حمایت نظامی و بینالمللی آمریکا انجام شد. آمریکا با وتوی قطعنامههایی که میتوانست مانع این جنایات شود، نقش مؤثری در استمرار حملات ایفا کرد.
وی به وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه شاهد رشد روزافزون تورم و بیثباتی اقتصادی هستیم. قیمتهای لجامگسیخته و سرسامآور در بازار، نتیجه نبود نظارت دقیق است که موجب میشود افراد و شرکتهای سودجو بدون رعایت هیچ ضابطهای قیمتها را افزایش دهند و مانعی در برابر خود نبینند.
امام جمعه گلپایگان با اشاره به توصیههای مهم مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ ریاستجمهوری دکتر مسعود پزشکیان تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند «به مسائل فرهنگی و اجتماعی حساسیت دارم، اما امروز اولویت اول کشور مسائل اقتصادی است و تحرک قوی، پیگیر و حسابشده لازم است».
وی تأکید کرد: در حوزههای کلان مانند ارزش پول ملی، تولید، سرمایهگذاری، بهبود محیط کسبوکار و اقدامات فوری برای معیشت مردم باید اقدامات جدی صورت گیرد.
