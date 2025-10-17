  1. استانها
کرامتی: حل مشکلات اقتصادی اولویت کشور است

گلپایگان -امام جمعه گلپایگان گفت امروز اولویت کشور رسیدگی فوری به مشکلات اقتصادی مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به سالروز شهادت اسطوره مقاومت و جهاد با صهیونیسم، شهید یحیی سنوار (رحمة‌الله‌علیه) گفت: این مجاهد مبارز خستگی‌ناپذیر، شخصیتی اسطوره‌ای در مبارزه با رژیم صهیونیستی بود که نام او لرزه بر اندام اسرائیل و صهیونیست‌ها می‌انداخت و با اقدامات خود هیمنه و جایگاه کاذب نظامی، اطلاعاتی و امنیتی این رژیم را در هم شکست.

امام جمعه گلپایگان با اشاره به تعبیرات رهبر معظم انقلاب اسلامی در وصف این شهید گفت: مقام معظم رهبری از او به عنوان «مجاهد قهرمان» و «فرمانده با عزم پولادین» یاد کردند که در برابر دشمن ظالم و متجاوز ایستاد، با تدبیر و شجاعت به او سیلی زد، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر در هفتم اکتبر بر پیکره رژیم صهیونیستی وارد کرد و با عزت و سربلندی به معراج شهیدان پرواز نمود. این تعبیرات به‌روشنی بیانگر عظمت شخصیت این مجاهد نستوه است.

وی در ادامه به نکته دومی اشاره کرد و گفت: نمایشی که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در اجلاس شرم‌الشیخ مصر ارائه داد، جای تأمل برای کسانی دارد که دل در گرو مذاکره با آمریکا دارند.

وی خاطرنشان کرد: قبل از بررسی این نمایش، باید به اصل ماجرای شرم‌الشیخ و توافق نهایی آتش‌بس اشاره کنم. ترامپ هم در موضوع آتش‌بس میان غزه و اسرائیل و هم در شکل‌دهی این اجلاس انگیزه‌های شخصی داشت تا خود را چهره‌ای صلح‌طلب به دنیا معرفی کند.

امام جمعه گلپایگان تأکید کرد: در حالی که جهان شاهد بود او نقشی اساسی در جنایات اسرائیل علیه غزه داشت؛ از بمب‌های چند تنی و تخریب‌های گسترده تا قتل ده‌ها هزار زن، کودک و مرد بی‌دفاع که همگی با حمایت نظامی و بین‌المللی آمریکا انجام شد. آمریکا با وتوی قطعنامه‌هایی که می‌توانست مانع این جنایات شود، نقش مؤثری در استمرار حملات ایفا کرد.

وی به وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه شاهد رشد روزافزون تورم و بی‌ثباتی اقتصادی هستیم. قیمت‌های لجام‌گسیخته و سرسام‌آور در بازار، نتیجه نبود نظارت دقیق است که موجب می‌شود افراد و شرکت‌های سودجو بدون رعایت هیچ ضابطه‌ای قیمت‌ها را افزایش دهند و مانعی در برابر خود نبینند.

امام جمعه گلپایگان با اشاره به توصیه‌های مهم مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری دکتر مسعود پزشکیان تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند «به مسائل فرهنگی و اجتماعی حساسیت دارم، اما امروز اولویت اول کشور مسائل اقتصادی است و تحرک قوی، پیگیر و حساب‌شده لازم است».

وی تأکید کرد: در حوزه‌های کلان مانند ارزش پول ملی، تولید، سرمایه‌گذاری، بهبود محیط کسب‌وکار و اقدامات فوری برای معیشت مردم باید اقدامات جدی صورت گیرد.

